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Arabası olanların dikkatine: Eğer o ikaz ışığı yanıyorsa...

Arabası olanlar ikaz ışıklarının anlamları nedeniyle uyarıldı. Birçok sürücünün arabalarındaki ikaz ışıklarının ne anlama geldiğini bilmediği ortaya çıktı. Trafikte meydana gelen kazaların ve araç arızalarının ikaz ışıklarının dikkate alınmamasından kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar, arabası olanları uyardı. Arabalardaki ikaz ışıklarının ne anlama geldiği uzmanlar tarafından anlatıldı. İşte arabalarda bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 00:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 00:18
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Arabası olanların dikkatine: Eğer o ikaz ışığı yanıyorsa...

Otomobillerde bulunan ikaz ışıklarının anlamı birçok sürücü tarafından bilinmiyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonrasında, hayati önem taşıyan ikaz ışıkları konusunda sürücülerin vahim durumu ortaya çıktı. Otomobillerdeki ikaz ışıklarının ne anlama geldiği uzmanlar tarafından anlatıldı. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...

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Arabası olanların dikkatine: Eğer o ikaz ışığı yanıyorsa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Arabası olanların dikkatine: Eğer o ikaz ışığı yanıyorsa...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Arabası olanların dikkatine: Eğer o ikaz ışığı yanıyorsa...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Arabası olanların dikkatine: Eğer o ikaz ışığı yanıyorsa...

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR