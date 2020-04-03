Arabası olanların dikkatine: Eğer o ikaz ışığı yanıyorsa...

Arabası olanlar ikaz ışıklarının anlamları nedeniyle uyarıldı. Birçok sürücünün arabalarındaki ikaz ışıklarının ne anlama geldiğini bilmediği ortaya çıktı. Trafikte meydana gelen kazaların ve araç arızalarının ikaz ışıklarının dikkate alınmamasından kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar, arabası olanları uyardı. Arabalardaki ikaz ışıklarının ne anlama geldiği uzmanlar tarafından anlatıldı. İşte arabalarda bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları.