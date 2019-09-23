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Dikkat! Bu uygulamalar sabah bedava oldu...

Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar artık vazgeçilmez bir parçamız oldu. Gün içerisinde birçok işimizi akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalar sayesinde kolaylıkla halledebiliyoruz. Birbirinden işlevli, hayatımızı kolaylaştıran bu uygulamaların kimi ücretli iken kimi ise ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına güzel haber geldi. App Store'un son günlerde yaptığı indirimlere bir yenisi daha eklendi. Kısa süreliğine toplam değeri 495 TL olan uygulama, ücretsiz hale geldi. İşte 495 TL'den ücretsiz olan iOS uygulamaları!

Giriş Tarihi: 23.09.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 07:11
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Dikkat! Bu uygulamalar sabah bedava oldu...

App Strore üzerinde yapılan indirimlerden bir tanesiyle daha karşınızdayız. Bu seferki indirimler geçtiğimiz haftaya göre çok daha al beniye sahip. Çünkü toplamda 495 liralık 10 uygulama ücretsiz oldu. Bakalım bu uygulamalar ne ve ne işe yarıyorlar?

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Dikkat! Bu uygulamalar sabah bedava oldu...

TRİGONO - DANGEROUS TRİANGLES
Üçgenler dünyasında hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. Eski fiyatı: 1 dolar

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Dikkat! Bu uygulamalar sabah bedava oldu...

FİNDİT - 200 PİCTURES
İki resim arasındaki farkları bulma oyunu. Eski fiyatı: 1 dolar

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Dikkat! Bu uygulamalar sabah bedava oldu...

PHOTOSENDR: SEND PHOTOS VİA EMAİL TO A MAİLİNG LİST
Çektiğiniz fotoğrafları PDF olarak mail atabilmenize olanak sağlayan bir uygulama. Eski fiyatı: 1 dolar

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Dikkat! Bu uygulamalar sabah bedava oldu...

PRİVATE WİSHLİSTPHOTOX PRO TOP LİVE WALLPAPERS
Profesyonel kalitede duvar kağıtlarına sahip olmak istiyorsanız, bu uygulama size göre. Eski fiyatı: 2 dolar