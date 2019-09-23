Dikkat! Bu uygulamalar sabah bedava oldu...

Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar artık vazgeçilmez bir parçamız oldu. Gün içerisinde birçok işimizi akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalar sayesinde kolaylıkla halledebiliyoruz. Birbirinden işlevli, hayatımızı kolaylaştıran bu uygulamaların kimi ücretli iken kimi ise ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına güzel haber geldi. App Store'un son günlerde yaptığı indirimlere bir yenisi daha eklendi. Kısa süreliğine toplam değeri 495 TL olan uygulama, ücretsiz hale geldi. İşte 495 TL'den ücretsiz olan iOS uygulamaları!