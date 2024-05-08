08 Mayıs 2024, Çarşamba
2024’ün en çok satan telefon modeli oldu! Fiyatı 90 bin TL’den başlıyor! İşte bu yılın en çok satan telefon modelleri
2024'ün ilk çeyreğinde en çok satılan telefon modeli belli oldu. Apple ve Samsung'un kıyasıya yarıştığı tabloda 90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan model yılın en çok satılan modelleri arasında zirveye oturuyor. İlk 3 sıradaki modelleri fiyat ise yine ilk sıradaki modeli aratmıyor. İşte2024'ün ilk çeyreğinde en çok satılan telefon modellerinin listesi…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:39
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