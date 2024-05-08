2024’ün en çok satan telefon modeli oldu! Fiyatı 90 bin TL’den başlıyor! İşte bu yılın en çok satan telefon modelleri

2024 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan telefon modelleri paylaşıldı. Paylaşılan verilere göre akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve 289,4 milyon adede yükseldi. Lakin bu tabloya göre Apple satışları yüzde 9,6 düşüş göstererek 50,1 milyonda kalırken Samsug cephesinde satışlar yüzde 0,7 düşüş yaşayarak 60,1 milyonda kaldı ve telefon satışında ilk sırada yerini aldı. En çok satılan modellere bakıldığında ise tablo değişiyor. İşte en çok satılan ilk 10 telefon modeli

2024 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE EN ÇOK SATILAN 10 TELEFON MODELİ!