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Almanya Fransa ve İspanya'dan ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi

Almanya, Fransa ve İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için ortak üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağında atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı. Proje kapsamındaki jetlerin, Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilmesi planlanıyor. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak. İşte teknoloji haberimizin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 23:03
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Almanya Fransa ve İspanya'dan ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Federal Meclis Savunma Komitesi milletvekillerine üç ülkenin ortak savaş uçağı üretimi için atılacak adımlar konusunda temel bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu anlaşmanın, yeni nesil savaş uçağı için Ar-Ge, teknoloji, kullanım hakları ve Almanya'nın azami mali katkısı ile ilgili düzenlemeleri içerdiği belirtildi.

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Almanya Fransa ve İspanya'dan ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi

İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için Almanya ve Fransa'nın ortak projesi kapsamında üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağı projesine Haziran 2019'da katılmıştı.

Proje kapsamındaki jetlerin, Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilmesi planlanıyor. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak.

Droneların ve uyduların da yer aldığı hava muharebe sistemine yönelik gerekenler 2027'de karara bağlanacak ve geliştirme aşaması 2030'da başlayacak.

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Almanya Fransa ve İspanya'dan ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi

Sistemin 2040 yılına kadar hizmet vermesi beklenmiyor. Yetkililer projenin ne kadara mal olacağı konusunda açıklama yapmazken, Avrupa basınına göre söz konusu proje 100 milyar avroyu geçecek. Uçağın geliştirilmesinin 100 milyar avroyu aşmasının Almanya, Fransa ve İspanya'yı bir araya getirdiği de değerlendiriliyor.

AVRUPA'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Küresel mücadelede temel bir aktör olmayı başaramayan Avrupa'nın savunmada ABD'ye bağımlı kalması ve kilit teknolojik gelişmelerde ABD-Çin merkezli şirketlerle rekabet edememesi Avrupa kamuoyunda uzun süredir tartışılıyordu.

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Almanya Fransa ve İspanya'dan ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması belli oldu. Yapılan araştırmaya göre en güçlü ordular arasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilenler...

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Almanya Fransa ve İspanya'dan ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi