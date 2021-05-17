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Almanya Fransa ve İspanya'dan ABD'ye karşı savaş uçağı hamlesi
Almanya, Fransa ve İspanya, Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını azaltmak için ortak üretilmesi planlanan yeni nesil savaş uçağında atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı. Proje kapsamındaki jetlerin, Avrupalı havacılık şirketi Airbus ve Fransız şirketi Dassault Aviation tarafından üretilmesi planlanıyor. Jetler, Alman Eurofighter ve Dassault'un ürettiği Rafale savaş uçaklarının yerini alacak. İşte teknoloji haberimizin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 23:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 23:03
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