Akay, "Bir oyunu yıllarca beklemek sanılanın aksine oldukça normal ve insani bir durumdur. Nasıl sevilen bir diziyi, bir tatili, bir konseri heyecanla bekliyorsak, bir oyunu da aynı heyecanla beklemek kadar normal bir durum yoktur. Oyun oynamak için iş yerini kapatmak normal bir davranış değildir. Çünkü bu artık oyunun bir hobi olmasından kişinin işlevselliğini bozmasına, günlük hayatını ve gereken sorumluluklarını yerine getirmenin önüne geçmiştir" dedi.

GTA 6 için yaşanan yoğun heyecanın ardından uzmanlardan oyun bağımlılığına ilişkin uyarı geldi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Akay, bir oyunun yıllarca heyecanla beklenmesinin doğal olduğunu ancak oyun oynamanın günlük sorumlulukların önüne geçmesinin risk oluşturabileceğini belirtti.

OYUN BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Oyun bağımlılığının belirtilerine değinen Akay, "Kişi oyuna ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğini kontrol edemiyorsa, oyun oynadığı süre diğer günlük faaliyetlerin, iş hayatının önüne geçiyorsa, oyun oynamanın verdiği tüm olumsuz sonuçlara rağmen oyun oynamayı bırakamıyorsa ve tüm bunlar en az 12 ay boyunca devam ediyorsa, kişinin işlevselliği bozulmuşsa artık bir bağımlılıktan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.



AİLELERE KRİTİK UYARI

Ailelere de uyarılarda bulunan Akay, "Ailelerin çocuklarının hangi oyunları oynadığını ve oyunların içeriğini mutlaka bilmesi gerekmektedir. Cezalandırıcı ve kısıtlayıcı bir tavır sergilemek yerine istikrarlı ve net bir şekilde oyunun ne zaman oynanacağı, ne zaman bitirileceği belirlenmelidir. Oyun dışı faaliyetlerin, özellikle fiziksel aktivitenin devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir" dedi.