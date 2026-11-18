GTA 6 çılgınlığı Türkiye'yi sardı! Oyun için iş yerini kapattı, 50 bin TL harcayan bile var
Dünyanın merakla beklediği GTA 6 için geri sayım sürerken, Türkiye'de de oyun tutkunlarının heyecanı doruğa ulaştı. Kimi oyunseverler iş yerlerinden izin alırken, kimileri yeni oyunu oynayabilmek için binlerce lira harcadı. Oyun salonlarında haftalar öncesinden rezervasyonlar yapılırken, uzmanlardan oyun bağımlılığına karşı uyarı geldi.
13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERİYOR
Dünyanın en popüler video oyun serilerinden Grand Theft Auto'nun (GTA) yeni oyunu GTA 6 için heyecan doruğa ulaştı. GTA 5'in 2013 yılında piyasaya sürülmesinin ardından 13 yıldır yeni oyunu bekleyen oyun tutkunları, 19 Kasım'daki çıkış öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı.
GTA 6 İÇİN İŞ YERİNİ KAPATTI
Mersin'de işletmecilik yapan Samet Demirkol, uzun süredir beklediği GTA 6'yı çıktığı gün kesintisiz oynayabilmek için iş yerini bir günlüğüne kapatma kararı aldı. İşletmesinin camına "19 Kasım'da kapalıyız" yazısı asan Demirkol, oyun için bir günlük kazancından vazgeçmeyi göze aldı.
"YARIN KONTAĞI GTA 6'YA ÇEVİRECEĞİM"
GTA serisini uzun yıllardır oynadığını belirten Demirkol, "GTA'yı 13 senedir oynuyorum. GTA 6'yı da uzun zamandır bekliyoruz, ön sipariş vermiştim zaten. O yüzden yarın da dükkanı bir günlüğüne kapatacağım. Her gün iş derken bir günde kendime vakit ayırmak istedim. Yarın kontağı dükkanda değil, nasip olursa GTA 6'ya çevireceğim" dedi.
GTA 6 İÇİN 50 BİN LİRA HARCADI
Yeni oyunu oynayabilmek için hazırlık yapan Burak Yılmaz ise yaklaşık 50 bin lira harcayarak PlayStation 5 satın aldı. GTA serisini çocukluğundan beri oynadığını belirten Yılmaz, yeni oyunu büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.
"SIRF BU OYUN İÇİN PLAYSTATION 5 ALDIM"
Yılmaz, "Küçüklüğümden beri oyun bağımlısıyım, GTA 5 oynuyorum. Yarın da GTA 6'nın çıkacağı haberini duyduk. Yani sırf bu oyunu oynayabilmek için dün PlayStation 5 aldım kendime. 50 bin lira civarı verdim PlayStation 5'e. Bakalım, yarın heyecanla bekliyoruz GTA 6'nın çıkmasını. Büyük ihtimal işten çıktıktan sonra bu oyunu oynayacağım. Heyecanla bekliyorum" diye konuştu.