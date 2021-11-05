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Artık telefona gerek yok! Bu güncelleme çok yuva yıkar! WhatsApp Web’ten bomba özellik geldi!

Bu güncelleme çok yuva yıkar! Artık telefona gerek yok! WhatsApp Web'ten bomba özellik! Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp Web sürümü için yeni özellikler devreye alındı. WhatsApp Web uygulamasına QR kodunuzu okutarak yeniden giriş yaptığınız takdirde artık internetsiz bir şekilde WhatsApp Web kullanabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 13:14
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Artık telefona gerek yok! Bu güncelleme çok yuva yıkar! WhatsApp Web’ten bomba özellik geldi!

WhatsApp Web'ten bomba özellik! Artık telefona gerek yok! WhatsApp Web sürümü için artık internetsiz telefonsuz kullanma imkanı geliyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp, milyarlarca kullanıcısına yeni hizmeti getiriyor. Bilindiği üzere, WhatsApp Web kullanabilmek için telefonunuzun bağlantısının olması gerekiyordu.

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Artık telefona gerek yok! Bu güncelleme çok yuva yıkar! WhatsApp Web’ten bomba özellik geldi!

WhatsApp 3 yeni özellikle karşımızıda. Twitter'dan açıklama yapan WhatsApp yeni özellikleri ve nasıl kullanılacağını görsel yardımıyla duyurdu.

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Artık telefona gerek yok! Bu güncelleme çok yuva yıkar! WhatsApp Web’ten bomba özellik geldi!

Bu özellikle artık masaüstü bilgisayarda fotoğrafın üzerine yazı yapıştırabilecek, fotoğrafı düzenleyebilecek ya da yönünü değiştirebilecek, kırpabileceksiniz. Daha önce bu düzenleyici sadece mobil sürümde kullanılabiliyordu.

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Artık telefona gerek yok! Bu güncelleme çok yuva yıkar! WhatsApp Web’ten bomba özellik geldi!

İkinci yeni özellik ise WhatsApp'ın artık kullanıcılara mesaj yazarken konuşma metnine uygun çıkartma (sticker) önerecek olması. Güncellemeyle insanların konuşmaları için doğru çıkartma seçeneğini bulması için sekmeler arasında gidip gelmesini engelleyerek işi kolaylaştırmak amaçlanıyor.

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Artık telefona gerek yok! Bu güncelleme çok yuva yıkar! WhatsApp Web’ten bomba özellik geldi!

Üçüncü özellik ise WebWhatsApp'taki mesajların da kullanıcıların gizliliği göz önünde bulundurularak uçtan uca şifrelenmesi.