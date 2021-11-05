Artık telefona gerek yok! Bu güncelleme çok yuva yıkar! WhatsApp Web’ten bomba özellik geldi!

Bu güncelleme çok yuva yıkar! Artık telefona gerek yok! WhatsApp Web'ten bomba özellik! Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp Web sürümü için yeni özellikler devreye alındı. WhatsApp Web uygulamasına QR kodunuzu okutarak yeniden giriş yaptığınız takdirde artık internetsiz bir şekilde WhatsApp Web kullanabileceksiniz.