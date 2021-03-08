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Binlerce Android ve iOS uygulamaları bilgilerinizi sızdırıyor! Bu uygulamaları hemen silin

Son dakika haberine göre; ABD merkezli bir güvenlik firması yaptığı araştırmada Andorid ve iOS'ta bulunan binlerce uygulamanın bilgilerinizi sızdırdığı sonucuna ulaştı. Bilgileri sızdıran uygulama sayısı Android'de 11,877, iOS'ta 6,608 olarak tespit edildiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 16:42
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Binlerce Android ve iOS uygulamaları bilgilerinizi sızdırıyor! Bu uygulamaları hemen silin

Akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulamalar kullanıcıların birçok bilgisine erişebiliyor. Bu bilgilerin güvenliği ise şirketlerin kendi kapasitelerine kalmış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Binlerce Android ve iOS uygulamaları bilgilerinizi sızdırıyor! Bu uygulamaları hemen silin

Son olarak bir güvenlik araştırması yapan ABD merkezli güvenlik şirketi Zimperium çarpıcı sonuçlara ulaştı.

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Binlerce Android ve iOS uygulamaları bilgilerinizi sızdırıyor! Bu uygulamaları hemen silin

Zimperium'dan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı depolama kullanan mobil uygulamalarda kişisel veri sızıntısı gözlemlendi.

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Binlerce Android ve iOS uygulamaları bilgilerinizi sızdırıyor! Bu uygulamaları hemen silin

Zimperium, Android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden yararlandığını tespit etti.

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Binlerce Android ve iOS uygulamaları bilgilerinizi sızdırıyor! Bu uygulamaları hemen silin

Veriler için kendi serverlarını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi.

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