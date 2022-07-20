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Haberler Galeri Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bilim insanları sinek beyinlerini hackleyerek beyinlerini uzaktan kontrol edebilecek teknoloji üretti. Araştırmayı yapan bilim ekibinin başı olan Doçent Jacob Robinson, teknolojinin hücreleri tam olarak aktifleştirme kabiliyetinin beyni incelemede, beyin iletişim teknolojisi üretmede ve bozuklukları tedavi etmeye yardımcı olacağından emin olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 16:02
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Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

ABD'de yapılan yeni bir çalışma sonucunda, araştırmacılar sinek beyinlerini 'hack'leyerek uzaktan kontrol etmeyi başardı.

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Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

SİNEK BEYNİNDEKİ NÖRONLAR KONTROL EDİLECEK

NTV'nin haberine göre ABD'deki üst düzey kurumlardan bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, bir sinek beynindeki nöronların bir saniyeden daha kısa sürede kontrol edilmesini sağlayan bir kablosuz teknoloji geliştirildiğini söyledi.

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Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

SİNEKLERİN BEYİNLERİ KABLOSUZ OLARAK İNCELENEK
Projede çalışan araştırmacılar arasında Rice Üniversitesi'nden doçent Jacob Robinson ve ekibi, sinek beyinlerini kablosuz olarak hacklemek için bir yöntem geliştirdi.

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Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

SİNEK BEYİNLERİ NASIL HACKLENDİ?

Araştırma ekibi, sineklerin nöron hücrelerinde ısı kullanılarak aktive edilebilen özel bir iyon kanalını ifade etmek için genetik mühendisliğini kullandı. İyon kanalı etkinleştirildiğinde, sinekler, çiftleşme hareketinin bir parçası olarak yapacakları gibi, kanatlarını açtılar.

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Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

Kanalı istedikleri zaman etkinleştirmek için araştırmacılar deneysel sineklere bir manyetik alan uygulanarak ısıtılabilecek nanoparçacıklar enjekte ettiler.