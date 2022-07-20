Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

SİNEK BEYNİNDEKİ NÖRONLAR KONTROL EDİLECEK



NTV'nin haberine göre ABD'deki üst düzey kurumlardan bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, bir sinek beynindeki nöronların bir saniyeden daha kısa sürede kontrol edilmesini sağlayan bir kablosuz teknoloji geliştirildiğini söyledi.