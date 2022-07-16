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Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?

Instagram çöktü mü? Instagram uygulamasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Instagram'da birkaç gündür erişim problemi yaşanıyor. Kimi kullanıcı akış yenilenemedi hatası alırken, kimi kullanıcı da sürekli olarak duruyor ve siyah ekran sorunu ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Peki, 16 Temmuz Instagram çöktü mü? Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 13:12
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Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?

Instagram çöktü mü son dakika! Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram, birkaç gündür erişim problemiyle gündemde. iOS ve Android sürümlerinde kullanılabilen Instagram uygulamasındaki erişim probleminin neden kaynaklandığı konusunda araştırmalar sürüyor. Kullanıcılar yaşadıkları erişim sorununun kaynağını araştırıyor. Peki, 16 Temmuz Instagram çöktü mü? Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Birkaç gündür Instagram uygulamasında erişim problemi yaşanıyor. Giriş yapma ve akış yenileme hatasıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar "Instagram çöktü mü" sorusuna yanıt arıyor. Ancak Instagram tarafından erişim probleminin neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?

TÜRKİYE GENELİNDE ERİŞİM PROBEMİ

16 Temmuz Cumartesi günü Instagram'da yaşanan erişim problemi, İstanbul, Bursa, İzmir, Akara ve Antalya'da yoğun şekilde görülüyor. Erişim probleminin Türkiye genelinde yaygınlaştığı da canlı arıza haritası üzerinde duyuruldu.

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Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?

INSTAGRAM SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NEDİR?

Instagram sürekli olarak duruyor hatası android tabanlı bazı cihazlarda sıklıkla görülüyor. Söz konusu hata hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı.

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Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?

INSTAGRAM SİYAH EKRAN HATASI NEDİR?

Instagram uygulaması iOS güncellemesi nedeniyle siyah ekran hatasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Söz konusu hatanın çözümü için uygulamayı güncellemeniz gerekiyor.