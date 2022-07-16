Instagram çöktü mü son dakika! 16 Temmuz Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir?

Instagram çöktü mü? Instagram uygulamasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Instagram'da birkaç gündür erişim problemi yaşanıyor. Kimi kullanıcı akış yenilenemedi hatası alırken, kimi kullanıcı da sürekli olarak duruyor ve siyah ekran sorunu ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Peki, 16 Temmuz Instagram çöktü mü? Instagram sürekli olarak duruyor, siyah ekran sorunu hatası nedir? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.07.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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