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Haberler Galeri FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

FIFA 23 için geri sayım başladı. FIFA 23'ten ilk tanıtımın gelmesi ile birlikte oyunseverlerin heyecanı arttı. Geliştirilmiş teknolojiyle hazırlanan FIFA 23 Steam'da ön siparişe çıktı. Bu gelişmelerin ardından popüler oyunun yeni sürümünün fiyatı ve çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. FIFA'nın son oyunu FIFA 23'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı gibi merak edilen bilgilere ahber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? FIFA 23 sistem gereksinimleri neler? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:49
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FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? EA Sports'un merakla beklenen oyunu FIFA 23 için geri sayım başladı. Dünyanın en sevilen futbol oyunlarından olan FIFA'nın yeni sürümü FIFA 23 heyecanla beklenirken, oyuna dair tüm detaylar belli oldu. Serinin "FIFA" adıyla gelen son oyunu olacak olan FIFA 23 hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? FIFA 23 sistem gereksinimleri neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

FIFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hem konsollar hem de PC için gelecek olan FIFA 23, 30 Eylül itibariyle satışa çıkacak.

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FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

FIFA 23 STEAM ÖN SİPARİŞ FİYATI NE KADAR?

FIFA 23, Steam'da ön siparişe çıktı. Ön siparişte, standart sürümü 700,00 TL olarak açıklanırken Ultimate Edition ise 900,00 TL'den satışa sunuldu.

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FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

PC Sürümü
Standart - 700 TL
Ultimate Edition Sürümü - 900 TL

Xbox Series X/S Sürümü
Standart - 800 TL
Ultimate Edition Sürümü - 1000 TL

PlayStation 5
Standart - 800 TL
Ultimate Edition Sürümü - 1000 TL

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FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

FIFA 23 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 23 sistem gereksinimleri - Minimum

* İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
* İşlemci: Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600
* Bellek: 8 GB RAM
* Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570
* DirectX: Sürüm 12
* Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
* Depolama: 100 GB kullanılabilir alan