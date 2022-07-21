FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...

FIFA 23 için geri sayım başladı. FIFA 23'ten ilk tanıtımın gelmesi ile birlikte oyunseverlerin heyecanı arttı. Geliştirilmiş teknolojiyle hazırlanan FIFA 23 Steam'da ön siparişe çıktı. Bu gelişmelerin ardından popüler oyunun yeni sürümünün fiyatı ve çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. FIFA'nın son oyunu FIFA 23'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı gibi merak edilen bilgilere ahber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? FIFA 23 sistem gereksinimleri neler? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.07.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL