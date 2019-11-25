Bilim insanları açıkladı! İnsanlığın nesli işte böyle tükenecek...

Neslimizin tükenmesinin bu 14 binde 1'lik ihtimali, bir insanın üzerine yıldırım düşmesi ihtimali olan 700 binde 1'den çok daha yüksek bir oran. Hatta bir insanın köpekbalığı saldırısına uğraması bile insanlığın neslinin sona erecek olmasından daha uzak bir ihtimal olduğu açıklandı.