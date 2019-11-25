BİZE ULAŞIN
NASA yayınladı! Mars'ta kan donduran görüntü...
NASA Mars'a ait kan donduran görüntüleri yayınladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bugüne kadar daha önce yayınlanmamış Mars fotoğraflarını paylaştı. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA'nın ilk kez yayınlandığı görüntüler herkesi şoke etti. Uzay araştırmaları her geçen gün artarken, Mars'a ait ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 25.11.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 07:48
- 1
- 93
- 2
- 93
- 3
- 93
- 4
- 93
- 5
- 93