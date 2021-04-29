Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Başkan Erdoğan yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi. İşte o fotoğraflar…