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Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Başkan Erdoğan yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi. İşte o fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 29.04.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 20:07
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Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi

Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Başkan Erdoğan yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi.

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  • 31
Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi

İşte o fotoğraflar…

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  • 31
Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi
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  • 31
Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi