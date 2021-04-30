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Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan Instagram'da zaman zaman bazı sorunlar yaşanıyor. Hesabı çalınan vatandaşlar hesaplarını nasıl alacaklarını merak ediyor. İşte, Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 01:41
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Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kullanıcı sosyal medya uygulamalarının şifresini unutabiliyor veya hesabını çaldırabiliyor. Hesapları çalınan kullanıcılar geri nasıl alabileceğini merak ediyor. Instagram hesap silme işlemini 3, Instagram dondurma ve kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığını ise 4 adım da kısaca anlattık. İşte, Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

Birçok sosyal medya kullancısı zaman zaman Instagram hesabının şifresini unutabiliyor, hesap şikayet üzerine kapatılabiliyor ya da başka kullancılar tarafından kullandıkları hesap çalınabiliyor.

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Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

Profilinizi çalan kişi bilgilerinizi değiştirdiyse yapmanız gereken tek şey Instagram ile iletişime geçmek. Peki, Instagram ile nasıl iletişime geçilebilir?

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Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

Instagram'a giriş yapın.

Parolanızı bilmediğiniz için 'Şifremi Unuttum' butonuna tıklayın.

Karşınıza gelen ekrana kullanıcı adı, telefon ya da mail adresinizi yazın. (Kullanıcı adınız, telefon numaranız ya da mail adresiniz değiştirilmiş olabilir.)

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Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...

Facebook profiliniz varsa ve instagram profiliniz ile bağlantılıysa hemen Facebook ile bağlantınızı kontrol edebilirsiniz.

Bu bilgilerinize erişiminiz yoksa 'Daha Fazla Yardım Al' butonuna tıklayın.