28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PlayStation 4 ana kartında bulunan bir pil, cihazın ömrünün tükenmesine neden oluyor. Diğer yandan küresel çapta Playstasion bağlantı sorununun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

Giriş Tarihi: 28.04.2021 01:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 01:08
  • 1
  • 7
PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde PS4/PS5 server hatası problemi yaşanıyor. Hal böyle olunca kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. İşte, PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

PS4 VE PS5 İNTERNETE NEDEN BAĞLANMIYOR?

Dünya genelinde PS4/PS5 server hatası problemi yaşanıyor. Sorunun sebebi ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 7
PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

PlayStation 5, en büyük güncellemelerinden biriyle oyuncularının karşısına çıkıyor. Resmi blog sitesinde ise bu güncelleme ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Oyun boyutlarının yüzlerce GB seviyelerine çıkması hem PC hem de konsol tarafında oyuncuları zorlayan bir durum. Devasa boyutlardaki güncellemeleri yüklemek bir kenara, bu oyunları depolamak da ayrı bir sıkıntı.

  • 4
  • 7
PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

Bu çerçevede PlayStation 5 için harici USB depolama aktif hale getiriliyor. Oldukça önemli bir yenilikten söz ediyoruz. Belirlenen uyumlu disklerle çalışacak olan bu özellik sayesinde depolama alanınız dolduğunda herhangi bir oyunu silmek zorunda kalmayacaksınız. Böylece oyunları silip sonradan uzun uzun yükleme sürelerini beklemenize gerek kalmayacak.

Ancak bir hatırlatmada da bulunmak gerekiyor: Bu oyunları oynamanız mümkün değil; sadece depolayabiliyorsunuz ve cihaza kopyalamanız halinde oynanabilir hale geliyor.

  • 5
  • 7
PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

Bu özelliğin harici M2 SSD desteği ile karıştırılmaması gerekiyor. Sony M.2 SSD'ler ile depolama alanını genişletme imkanı sunan özellik üzerinde halen çalıştığını duyururken, herhangi bir tarih paylaşmadı.

Daha fazla kişiselleştirme ve gelişmiş kontrol için Game Base menüsünde iyileştirilmelere gidildi. Partiler ve Arkadaşlar arasında hızlıca geçiş yapmaktan, bildirimleri açıp kapatmaya kadar birçok özellik artık çok daha hızlı.