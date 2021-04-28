ANA SAYFA
PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PlayStation 4 ana kartında bulunan bir pil, cihazın ömrünün tükenmesine neden oluyor. Diğer yandan küresel çapta Playstasion bağlantı sorununun ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte, PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 01:08 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 01:08
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7