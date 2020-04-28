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Haberler Galeri Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!

Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!

ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntü gündeme bomba gibi düştü. Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini resmen yayınladı. Geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere UFO ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 07:22
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Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!

Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini resmen yayınladı.

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Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!

Evrende dünyalılardan başka canlıların da yaşadığını iddia edenlerin, gördükleri her tanımlanamayn cismi UFO yani uzaylı aracı olarak dile getirmesi uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu tartışmalara ilk kez resmi devlet kuruluşundan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan destek geldi.

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Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!

3 VİDEO YAYINLANDI

İlk görüntü 14 Kasım 2004 tarihinde F-18 savaş uçağının kamerası tarafından çekildi. İkinci ve üçüncü video da, 21 Ocak 2015 tarihine ait. ABD Donanması'nın yayınladığı üç görüntüden birinde kızılötesi sensörlerin üzerine kilitlendiği hareket eden bir hedef hızlanarak, sensörlerin bir daha yerini belirleyemeyeceği kadar ani bir şekilde ekrandaki radarın sol tarafının dışına çıkıyor.

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Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!

2015 yılına ait diğer iki görüntüde de ABD'li savaş uçağı pilotlarının ses kaydı var. Görüntülerde duyulan ses kaydında pilotların o anda gördükleri nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Ses kaydında pilotlardan biri önce uçan nesne için "drone" ifadesini kullanıyor, tanımlayamadıkları nesnenin rüzgara karşı hızlı hareket ettiğini söylüyor.

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Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!

"AMACIMIZ YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK"

CNN'e konuşan ABD Donanması sözcüsü Joe Gradisher, üç görüntüdeki nesneyi "Tanımlanamayan Hava Olgusu" olarak tanımladı. Görüntüler konusunda ABD Donanması'nın şeffaf olmasının amacının da eğitim alan pilotların hava sahasında gördükleri ve pilotların güvenliğini tehdit eden nesneleri ve durumları bildirmeye teşvik etmek olduğunu belirtti. Pentagon yetkilisi ayrıca videoları yayınlamalarındaki amacın toplumda olaşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek olduğunu vurguladı.