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Son dakika: Dünyayı sallayan olay! Pentagon UFO görüntülerini yayınladı!
ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntü gündeme bomba gibi düştü. Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini resmen yayınladı. Geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere UFO ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 07:22
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