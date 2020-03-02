WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik! Kimse bilmiyor...

WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik ortaya çıktı. 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ta ençok merak edilenlerden biri de silinen mesajların nasıl okunacağı. Peki böyle bir şey mümkün mü? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkan WhatsApp ile ilgili en merak edilen soruların başında silinen mesajların nasıl okunacağı geliyor. İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu.