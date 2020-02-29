NASA paylaştı! İguana görüntüsü dünyayı şoke etti...

ESKİ ÇALIŞANDAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Habere göre NASA'nın eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970'lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars'ta hayat olabileceğinin zıttını çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.

Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu.