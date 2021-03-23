Android'de uygulama skandalı! Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Android System Webview nedir?

Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Son saatlerde Android işletim sistemli telefonlarda uygulama çökme problemi yaşanıyor. Birçok marka telefonların etkilendiği bu problem ile ilgili internet üzerinde paylaşımlar yapılıyor. Google'dan hata ile ilgili açıklama gelirken, problemin de nereden kaynaklandığı belli oldu. Peki, Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Android System Webview nedir? İşte cevaplar...