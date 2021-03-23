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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Android'de uygulama skandalı! Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Android System Webview nedir? Android'de uygulama skandalı! Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Android System Webview nedir?
Android uygulamalarında skandal bir hata görülüyor. Türkiye genelinde milyonlarca Android kullanıcısının telefonunda uygulamalar sıklıkla hata vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar, uygulamaların açılmadığını sık sık çöktüğünü ifade ediyor. Bu gelişmelerin ardından uygulama çökme sorununun nasıl düzeleceği konusunda araştırmalar başladı. Sorunun kaynağı ile ilgili Google'dan açıklama geldi. Peki, Android uygulamaları neden çöküyor? Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Android System Webview nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 11:11
Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Son saatlerde Android işletim sistemli telefonlarda uygulama çökme problemi yaşanıyor. Birçok marka telefonların etkilendiği bu problem ile ilgili internet üzerinde paylaşımlar yapılıyor. Google'dan hata ile ilgili açıklama gelirken, problemin de nereden kaynaklandığı belli oldu. Peki, Android uygulama çökme sorunu nasıl çözülür? Android System Webview nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ANDROID UYGULAMALARI NEDEN ÇÖKÜYOR?
Yapılan açıklamaya göre, Android uygulamalarında yaşanan çökme sorununun "Android Sistem WebView" uygulamasından kaynaklandığı öğrenildi.
GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada,
"Uygulamaların çökmesine neden olan problemin farkındayız. WebView ile ilgili düzeltme çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. ANDROİD UYGULAMA ÇÖKME SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Android uygulama çökme sorununun "Android System Webview" uygulamasının güncellemesini kaldırarak çözebilirsiniz. Google tarafından bu uygulama ile ilgili problemin çözülmesinin ardından yeni güncellemeyi paylaşması bekleniyor. Daha sonra yeniden yükleme yaparak bu uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Android System Webview uygulamasını kaldırmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
Ayarlar > Uygulamalar > Sağ üst köşedeki üç nokta > sistem uygulamalarını göster > Android System Webview > Güncellemeleri kaldır