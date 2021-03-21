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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kan donduran görüntü! Doktorlar tedavi için tüyler ürpertici maskeler giydi Kan donduran görüntü! Doktorlar tedavi için tüyler ürpertici maskeler giydi
Modern zamanlar öncesinde uygulanan tedavi yöntemleri kan dondurdu. Hastalıklar hakkında bilinenler azdı ve tedavi yöntemleri de oldukça ilkeldi. İlkel de olsa tıp tarihine ışık tutan bu yöntemler ve aletler şimdi bilim müzelerinde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 21.03.2021 06:19
19. yüzyılda, Almanya'da akıl hastalığı tedavisi gören bir hasta.1890 yılına ait bu fotoğrafta, dar bir hücrede kolları çarmıha gerilme pozisyonunda duvara asılmış bir kadın görülüyor. Bize insanlık dışı gibi görünse de, o zamanlar akıl hastalığı için makul bir tedavi şekliymiş bu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Raşitizm genellikle D vitamini eksikliğine bağlı olan kemiklerde zayıflığa ve şekil bozukluklarına sebep olan bir hastalıktır. Günümüzde D vitamini takviyesiyle tedavisi yapılmaktadır. Fakat geçmiş zamanda, tedavi sadece bir solaryum aletiyle yapılmaktaydı. Bu deney için iltica edenlerin çocuklarını veya yetim kalan çocuklar bu deneylerde kullanılıyordu.
Eter ile Yapılan Cerrahi Operasyonları, 1855
Leonid Rogozov, kendi söküğünü dikemeyen terzilere cevap niteliğinde bir hareket ile kendi apandisit ameliyatını 30 nisan 1961 kendi yapan bir Sovyet doktor. Bir insanın başına gelebilecek en büyük ağrılardan biri olan apandisit ağrısını kendisini ameliyat ederek çözmüş ve tarihe geçmiştir. Atalarımızın da dediği gibi "kendi göbeğini, kendin kes". Leonid Rogozov, o zamanlar 27 yaşında genç bir Rus doktor.
Korsenin Zararı: Bayanların daha ince bir vücuda sahip olmak için kullandıkları korseler kaburgaları sıkıştırarak ölümlere yol açıyordu.