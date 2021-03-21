Kan donduran görüntü! Doktorlar tedavi için tüyler ürpertici maskeler giydi

Leonid Rogozov, kendi söküğünü dikemeyen terzilere cevap niteliğinde bir hareket ile kendi apandisit ameliyatını 30 nisan 1961 kendi yapan bir Sovyet doktor. Bir insanın başına gelebilecek en büyük ağrılardan biri olan apandisit ağrısını kendisini ameliyat ederek çözmüş ve tarihe geçmiştir. Atalarımızın da dediği gibi "kendi göbeğini, kendin kes". Leonid Rogozov, o zamanlar 27 yaşında genç bir Rus doktor.