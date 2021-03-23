HaberlerGaleriUFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı altüst eden olay
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı altüst eden olay
17 dakikalık sahte videonun yaydığı şok dalgaları incelendi, büyük sansasyona yol açan sahte film yapılmadan en az 10 yıl önce başka kliplerin var olduğunu kanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge veya Area 51, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:38Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 13:40
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
86
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
2
86
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
3
86
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
4
86
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
5
86
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay