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UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı altüst eden olay

17 dakikalık sahte videonun yaydığı şok dalgaları incelendi, büyük sansasyona yol açan sahte film yapılmadan en az 10 yıl önce başka kliplerin var olduğunu kanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge veya Area 51, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 13:40
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UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay

On yıllardır bütün dünyayı çalkalayan sahte videodan çok önce Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarafından gerçek görüntülerin çekildiği ortaya çıktı.

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UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay

Gizemli e-posta dizisiyle başlayan süreç, 2021'in ilk günlerinde elindeki gerçek UFO görüntülerini yayınlayarak tarihi değiştiren CIA'in uzaylılara otopsi yaptığını belgeledi.

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UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay

Ünlü Roswell otopsi videosunu incelemek için 10 yıl uğraşan bir araştırmacı, sızdırılan belgelerde, CIA tarafından incelenen uzaylılara ait 'gerçek' görüntülerin bulunduğunu ortaya koydu.

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UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay

İngiltere'nin en ünlü UFO araştırmacısı olan yazar Philip Mantle, 90'ların ortalarında ortaya çıkan ve dünya çapında milyonları kandırmaya devam eden sahte Roswell videosunu ilk görenler arasındaydı.

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UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay
UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı alt üst eden olay

O şimdi, gerçekleri kurgudan ayırmak için yola çıkan Alien Autopsy: The Search for Answers (Uzaylı Otoposisi: Cevapların Arayışında) adlı yeni bir TV programında yer alıyor.