UFO ile ilgili gerçek görüntüler ortaya çıktı! Dünyayı altüst eden olay

17 dakikalık sahte videonun yaydığı şok dalgaları incelendi, büyük sansasyona yol açan sahte film yapılmadan en az 10 yıl önce başka kliplerin var olduğunu kanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge veya Area 51, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak.