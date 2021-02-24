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Haberler Galeri Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2021 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 13:27
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Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Hava kuvvetleri en güçlü ülkelerin listesi açıklandı. GlobalPower güncellenen listesine göre işte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler... (186 ülkenin tamamı alınmamıştır.)

50- Finlandiya

Toplam uçak gücü: 194

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

49- Özbekistan

Toplam uçak gücü: 194

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Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

48 - İsveç

Toplam uçak gücü: 204

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Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

47- Belarus

Toplam uçak gücü: 207

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Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

46- Arjantin

Toplam uçak gücü: 218