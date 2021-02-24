Global Power 2021 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2021 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.