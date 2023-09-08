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ÖTV’siz telefon modellerinin satışı ne zaman başlayacak? İşte vergisiz telefon modellerinin satışı ve listesi.....

ÖTV'siz telefon modellerinde son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Kabine toplantısı sonrası yeni açıklamada bulundu. Tüm öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefon modellerine ilişkin detaylar netleşirken uygulamanın ise ne zaman başlayacağı en çok merak edilenler arasında idi. İşte Bakan Kacır tarafından yapılan açıklama…

Giriş Tarihi: 08.09.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 09:01
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ÖTV’siz telefon modelleri için Bakan’dan yeni açıklama! Vergisiz telefon modellerinin satışı ne zaman başlayacak! İşte telefon modellerinin listesi

ÖTV'si telefon satışlarını heyecanla bekleyen öğrenciler uygulamanın ne zaman başlayacağına merakla bekliyor. Vergisiz satın alınabilecek telefon modellerine ilişkin detaylar belli olmaya başlamıştı.

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ÖTV’siz telefon modelleri için Bakan’dan yeni açıklama! Vergisiz telefon modellerinin satışı ne zaman başlayacak! İşte telefon modellerinin listesi

Lakin uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin resmi kaynaklarca henüz bir açıklama yapılmamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kabine sonra ilk açıklamayı yaptı. İşte ÖTV'siz telefon modellerine ilişkin merak edilen o açıklama ve telefon modellerinin güncel listesi…

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ÖTV’siz telefon modelleri için Bakan’dan yeni açıklama! Vergisiz telefon modellerinin satışı ne zaman başlayacak! İşte telefon modellerinin listesi

ÖTV'SİZ TELEFONLAR NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

ÖTV'siz telefonların ne zaman satışa çıkacağına açıklama kabine toplantısı sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Yapılan açıklamada vergisiz telefonla ilgili gayemiz gençleri ertelemek değil bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak ifadelerine yer verdi. İşte açıklamanın;

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ÖTV’siz telefon modelleri için Bakan’dan yeni açıklama! Vergisiz telefon modellerinin satışı ne zaman başlayacak! İşte telefon modellerinin listesi

"(Gençlere yönelik vergisiz telefon) Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke yani malumunuz yaş ortalamamız 33. çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor. Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil, gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."

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ÖTV’siz telefon modelleri için Bakan’dan yeni açıklama! Vergisiz telefon modellerinin satışı ne zaman başlayacak! İşte telefon modellerinin listesi

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DE VERGİSİZ TELEFONDAN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksekokul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak.