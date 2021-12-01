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SİHA'ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı

Hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi'nin Türk savunma sanayisi ürünü insansız/silahlı hava araçlarında (İHA/SİHA) kullanımı yaygınlaşıyor.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:43
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SİHA’ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı

Yurt dışından satın alınırken kısıtlamaya konu edilen elektro-optik sistemlerin yerini milli çözümler alıyor.

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SİHA’ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı

Baykar ve ASELSAN iş birliği sonucu 1 aylık çalışmayla Bayraktar TB2'ye entegre edilen CATS, yurt içinde ve dışında kullanılmaya başlandı.

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SİHA’ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı

CATS, Bayraktar TB2 ile birlikte 5 ülkeye ihraç edildi. Geçen ay gerçekleştirilen SAHA EXPO'da da Baykar ile ASELSAN arasında, Bayraktar TB2 için CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi imzalandı. İki şirket arasındaki iş birliği CATS'in yeni versiyonlarının geliştirilmesine yönelik olarak sürdürülüyor.

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SİHA’ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeyle ortaya çıkan CATS'in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ürettiği Anka platformlarında yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapılıyor.

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SİHA’ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı

Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde Anka-S platformuna entegre CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi ile 11 saatlik uçuş testi Batman'da icra edildi. Test kapsamında CATS kullanılarak iki mühimmat atışı gerçekleştirildi.