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SİHA'ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı
Hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi'nin Türk savunma sanayisi ürünü insansız/silahlı hava araçlarında (İHA/SİHA) kullanımı yaygınlaşıyor.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:43Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:43