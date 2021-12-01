SİHA’ların gözü artık daha keskin! Yerli teknoloji milli silahların gücüne güç kattı

CATS, Bayraktar TB2 ile birlikte 5 ülkeye ihraç edildi. Geçen ay gerçekleştirilen SAHA EXPO'da da Baykar ile ASELSAN arasında, Bayraktar TB2 için CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi imzalandı. İki şirket arasındaki iş birliği CATS'in yeni versiyonlarının geliştirilmesine yönelik olarak sürdürülüyor.