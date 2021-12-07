Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan klavyelerin F ve J harflerinin altlarında çizgiler bulunuyor. Peki, bu çizgiler ne anlama geliyor? F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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