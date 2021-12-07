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Haberler Galeri Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan klavyelerin F ve J harflerinin altlarında çizgiler bulunuyor. Peki, bu çizgiler ne anlama geliyor? F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:59
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Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Klavyelerin F ve J harflerinin altlarındaki o çizginin ne anlama geldiğini öğrenenince çok şaşıracaksınız! Peki günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ama dikkatlice bakmadığımız için farkedemediğimiz neler var? İşte sizi şaşırtacak birbirinden ilginç bilgiler...

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Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...

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Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

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Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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Klavyelerdeki F ile J harfindeki çizgiler ne anlama geliyor? Hemen hemen herkes kullanıyor ama bu detayı kimse bilmiyor

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.