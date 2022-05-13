13 Mayıs 2022, Cuma
NASA şoke eden görüntüleri yayınladı! Mars'taki uzay kapısı görenleri şaşırtıyor
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen uzay kapısı fotoğrafı görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:48
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