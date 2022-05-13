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NASA şoke eden görüntüleri yayınladı! Mars'taki uzay kapısı görenleri şaşırtıyor

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. UFO uzmanları tarafından ardı ardına gelen açıklamalar, kamuoyunun ilgisini bu olayın üzerine çekti. NASA tarafından Mars'ta çekilen uzay kapısı fotoğrafı görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 13:48
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NASA şoke eden görüntüleri yayınladı! Mars’taki uzay kapısı görenleri şaşırtıyor

Komplo teorisyenleri uzun zamandır Mars'ta akıllı canlıların yaşadığını ve medeniyet kurduğunu ileri sürüyor. Teorisyenlere göre NASA bu durumu saklıyor ve Mars'ta hiç bir şey olmadığını söylüyor. Bu konu yıllardır tartışılırken NASA'nın paylaştığı son görüntüler kafaları karıştırdı.

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NASA şoke eden görüntüleri yayınladı! Mars’taki uzay kapısı görenleri şaşırtıyor

NASA'nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, şoke etti. Yakalanna görüntüde kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı görülüyor. 'Uzaylı kapısı' mı? sorularını akıllara getiren görüntü hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.

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NASA şoke eden görüntüleri yayınladı! Mars’taki uzay kapısı görenleri şaşırtıyor

MARS'TAKİ DEPREMLER!

Reddit'te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

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NASA şoke eden görüntüleri yayınladı! Mars’taki uzay kapısı görenleri şaşırtıyor

ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Varlığı iddia edilen uzay üssünün, NASA'nın güneş sisteminde bilinen en büyük volkanik dağ olan Olympus Mons yakınlarındaki '2001 Mars Odyssey Misyonu' tarafından çekilen görüntüleri büyük tartışma yarattı. İngilltere merkezli Express haber sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın arşivlerinden çıkan inanılmaz fotoğrafın alt kısmında, kayalardan yapılmış bir yapı gözüküyor ve UFO uzmanı Scott C Waring bu yapının uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyor. UFO Sightings Daily'nin komplo bloğunu işleten Waring, "Fotoğraf açıkça kare şeklindeki binaya bağlı bir uzaylı piramitini gösteriyor." dedi.

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NASA şoke eden görüntüleri yayınladı! Mars’taki uzay kapısı görenleri şaşırtıyor

"UZAYLILARA AİT BİR ÜS"
UFO uzmanı Scott C Waring "Mars üzerinde bulunan antik bir uzay üssü neye benzerdi?" sorusunu sorduktan sonra, "NASA'nın arşivinden çıkan bu fotoğraf, bu soruyu açıklıyor.