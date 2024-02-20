20 Şubat 2024, Salı
Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kapışma sürerken, bir kapışma da futbolcuların değerleri arasında yaşanıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de 25 yaş altındaki en değerli 5 ismi açıkladı. Listede Galatasaray ve Fenerbahçeli isimler yer alırken, zirvedeki isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:05
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