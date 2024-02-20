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Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kapışma sürerken, bir kapışma da futbolcuların değerleri arasında yaşanıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de 25 yaş altındaki en değerli 5 ismi açıkladı. Listede Galatasaray ve Fenerbahçeli isimler yer alırken, zirvedeki isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:05
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Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), Trendyol Süper Lig'in 25 yaş altı futbolcuların tahmini transfer değerlerini paylaştı.

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Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...

Listenin ilk 5 sırasına Fenerbahçe ve Galatasaray'dan futbolcular girdi.
CIES'ten derlenen liste şu şekilde;

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Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...

5- İSMAİL YÜKSEK (13.8 milyon euro )
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla orta sahada 2713 dakika forma şansı bulan yüksek, 36 karşılaşmada 1 gol 5 asist üretti ve dikkatleri üzerine çekti.

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Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...

4- BARIŞ ALPER YILMAZ (16.5 milyon euro )
Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 40 resmi maçta terleten Yılmaz, 4 gol - 6 asistlik bir oyun sergileyerek taraftarlının göz bebeği olmuş durumda.

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Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...

Genç futbolcunun bu sezon birçok mevkide başarılı bir performansla görev alması da dikkatleri üzerine çekti.