Zirvede kim var? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarının bonservis bedelleri açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kapışma sürerken, bir kapışma da futbolcuların değerleri arasında yaşanıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de 25 yaş altındaki en değerli 5 ismi açıkladı. Listede Galatasaray ve Fenerbahçeli isimler yer alırken, zirvedeki isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL