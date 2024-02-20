UEFA Avrupa Ligi'ni kim kazanacak? Galatasaray'ın oranı değişti! İşte favori...

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray, deplasmandan turla dönmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk hedefini "Avrupa Ligi finali" olarak açıklarken; kupanın favorisi de belli oldu. Şampiyonluk oranlarının güncellendiği turnuvada, sarı-kırmızılıların oranı da değişti. İşte Galatasar'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali...