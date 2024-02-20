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UEFA Avrupa Ligi'ni kim kazanacak? Galatasaray'ın oranı değişti! İşte favori...

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray, deplasmandan turla dönmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk hedefini "Avrupa Ligi finali" olarak açıklarken; kupanın favorisi de belli oldu. Şampiyonluk oranlarının güncellendiği turnuvada, sarı-kırmızılıların oranı da değişti. İşte Galatasar'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:56
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UEFA Avrupa Ligi’ni kim kazanacak? Galatasaray’ın oranı değişti! İşte favori...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk etti.

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UEFA Avrupa Ligi’ni kim kazanacak? Galatasaray’ın oranı değişti! İşte favori...

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.

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UEFA Avrupa Ligi’ni kim kazanacak? Galatasaray’ın oranı değişti! İşte favori...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi kaydetti.

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UEFA Avrupa Ligi’ni kim kazanacak? Galatasaray’ın oranı değişti! İşte favori...

Çekya ekibinin golleri ise Angelo Oreciado ve Jan Kuchta'dan geldi.

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UEFA Avrupa Ligi’ni kim kazanacak? Galatasaray’ın oranı değişti! İşte favori...

İki takım arasındaki rövanş karşılaması 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.