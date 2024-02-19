19 Şubat 2024, Pazartesi
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Müthişti
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olan Galatasaray, ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı kazanmayı bildi. Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip lig tarihinde 26. haftalar sonunda en yüksek puana ulaşan takım oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:47
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