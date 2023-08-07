07 Ağustos 2023, Pazartesi
Zaha'yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor!
Galatasaray, transfer döneminde adeta dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya devam ediyor. Son transfer dedikodularına göre, bu seferki hedef o kadar etkileyici ki Wilfried Zaha'yı bile unutturacak gibi görünüyor. Taraftarlar, bu iddialı transfer haberleriyle adeta coştu. İşte yeri yerinden oynatacak transfer iddialarının detayları...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:00
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