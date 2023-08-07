Zaha'yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! 

Galatasaray'ın iddialara göre, Zaha'nın ardından gündemi sarsacak etkileyici bir transfer hedefi daha var. Galatasaray bu iddialı transfer haberiyle spor camiasında büyük bir merak uyandırdı. Taraftarlar, gelecek sezonun kadrosunu oluşturma sürecini heyecanla bekliyor. Yeni transferin kim olacağı ve ne gibi etkiler yaratacağı, spor dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilenler...