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Zaha'yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! 

Galatasaray, transfer döneminde adeta dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya devam ediyor. Son transfer dedikodularına göre, bu seferki hedef o kadar etkileyici ki Wilfried Zaha'yı bile unutturacak gibi görünüyor. Taraftarlar, bu iddialı transfer haberleriyle adeta coştu. İşte yeri yerinden oynatacak transfer iddialarının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:00
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Zaha’yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor!

Galatasaray'ın iddialara göre, Zaha'nın ardından gündemi sarsacak etkileyici bir transfer hedefi daha var. Galatasaray bu iddialı transfer haberiyle spor camiasında büyük bir merak uyandırdı. Taraftarlar, gelecek sezonun kadrosunu oluşturma sürecini heyecanla bekliyor. Yeni transferin kim olacağı ve ne gibi etkiler yaratacağı, spor dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zaha’yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor!

Galatasaray, kadrosuna dünya yıldızı isimleri eklemeye devam ediyor. Bu seferki hedef, Zaha'yı unutturacak kadar etkileyici bir isimle anılıyor. Transfer iddiaları taraftarları coşturdu.

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Zaha’yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor!

Galatasaray'ın yeni hedefi, Antoine Griezmann olarak gündemde yer alıyor. Sosyal medya ve spor dünyasında bu transfer haberleri büyük yankı uyandırdı.

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Zaha’yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor!

Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın Galatasaray'a transferi konusunda çeşitli söylentiler dolaşıyor.

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Zaha’yı unutturacak Griezmann hamlesi! Galatasaray dünya yıldızına doymuyor!

Ancak Galatasaray Kulübü tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Taraftarlar, heyecanla bu transferin gerçekleşmesini bekliyor.