07 Ağustos 2023, Pazartesi
Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha!
Son dönemdeki transfer sezonunda, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri bir dünya yıldızı için kıyasıya bir rekabete girişti. Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda iki takım arasında sıkı bir mücadele yaşanıyor. İlk olarak adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun, şimdi de Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve transferinin çok yakın olduğu yönünde söylentiler dolaşıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:57
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