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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha!

Son dönemdeki transfer sezonunda, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri bir dünya yıldızı için kıyasıya bir rekabete girişti. Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda iki takım arasında sıkı bir mücadele yaşanıyor. İlk olarak adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun, şimdi de Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve transferinin çok yakın olduğu yönünde söylentiler dolaşıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:57
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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha!

Fenerbahçe ile ilişkilendirilen Tete'nin transfer sürecine Galatasaray'ın da dahil olduğu iddia edildi. Zaha transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Tete transferi için de rekabete girdi. Brezilyalı futbolcunun, öncelikle Fenerbahçe ile adı anılsa da, daha sonra Galatasaray ile görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılı takıma transferinin çok yakın olduğu iddia ediliyor.

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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha!

Brezilyalı futbolcu Tete'nin Galatasaray ile görüşmelere ilerlediği haberini Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio aktardı.

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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha!

Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan sağ kanat hücumcusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha!

Tete'nin temsilcileri ile sarı kırmızılı yönetimin arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha!

Daha önce Beşiktaş'a önerilen daha sonra adı Fenerbahçe ile anılan ve son olarak Galatasaray'a önerildiği belirtilen Tete, geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında konuşmuştu.