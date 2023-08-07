Yer yerinden oynayacak! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha!

Fenerbahçe ile ilişkilendirilen Tete'nin transfer sürecine Galatasaray'ın da dahil olduğu iddia edildi. Zaha transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Tete transferi için de rekabete girdi. Brezilyalı futbolcunun, öncelikle Fenerbahçe ile adı anılsa da, daha sonra Galatasaray ile görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılı takıma transferinin çok yakın olduğu iddia ediliyor.