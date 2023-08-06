06 Ağustos 2023, Pazar
Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom, yeni sezon için çalışmalarını son sürat devam ettirirken, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle göz dolduruyor. Transferde sıcak günler yaşanan sarı-kırmızılı ekip Wilfried Zaha, Angelino, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi gibi isimlerin ardından haftalardır görüşmelerin sürdüğü, taraftarları mutlu edecek isim için mutlu sona ulaştı.
Giriş Tarihi: 06.08.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 19:52
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