Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, taraftarlarını mutlu edecek hamleleri yapmak için dört koldan uğraş veriyor.

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Kerem Demirbay gibi hamlelerle taraftarlarını sevindiren sarı-kırmızılılar, orta saha ve hücum bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.