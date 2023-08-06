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Haberler Galeri Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Cimbom, yeni sezon için çalışmalarını son sürat devam ettirirken, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle göz dolduruyor. Transferde sıcak günler yaşanan sarı-kırmızılı ekip Wilfried Zaha, Angelino, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi gibi isimlerin ardından haftalardır görüşmelerin sürdüğü, taraftarları mutlu edecek isim için mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi: 06.08.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 19:52
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Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, taraftarlarını mutlu edecek hamleleri yapmak için dört koldan uğraş veriyor.

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Kerem Demirbay gibi hamlelerle taraftarlarını sevindiren sarı-kırmızılılar, orta saha ve hücum bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

Birçok önemli isimle görüşmelerine devam eden Galatasaray, beklenen müjdeyi taraftarlarına verecek.

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Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

MUTLU SON

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için Norwich City'nin inadını kırmış durumda...

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Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

Galatasaray, sezon biter bitmez başlayan pazarlık sürecinde, Norwich'le aradaki uçurumu neredeyse ortadan kaldırdı.

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Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor! Taraftarın beklediği isim geliyor…

KADROYA ALINMADI

Milot Rashica'nın takımı Norwich City, Championship'te sezonun ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi ağırladı.