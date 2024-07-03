Zafer gecesi! Çeyrek finaldeyiz: Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda coşkulu kutlama | Binler milli takım için tek yürek oldu

EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Zafer gecesi Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Binlerce taraftar sokaklara çıkarak renkli görüntüler oluşturdu. Davul zurna çalan, şarkı söyleyen binlerce kişi, milli takım için tek yürek oldu. İşte kare kare gurur gecemiz...

Giriş: 03.07.2024 00:27 Güncelleme: 03.07.2024 00:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL