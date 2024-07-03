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Zafer gecesi! Çeyrek finaldeyiz: Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda coşkulu kutlama | Binler milli takım için tek yürek oldu

EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Zafer gecesi Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Binlerce taraftar sokaklara çıkarak renkli görüntüler oluşturdu. Davul zurna çalan, şarkı söyleyen binlerce kişi, milli takım için tek yürek oldu. İşte kare kare gurur gecemiz...

Giriş: 03.07.2024 00:27 Güncelleme: 03.07.2024 00:43
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Zafer gecesi! Bizim Çocuklar, EURO 2024’te çeyrek finalde: Türkiye’nin dört bir yanında kutlama...

EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

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Zafer gecesi! Bizim Çocuklar, EURO 2024’te çeyrek finalde: Türkiye’nin dört bir yanında kutlama...

Zafer gecesi Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı.

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Zafer gecesi! Bizim Çocuklar, EURO 2024’te çeyrek finalde: Türkiye’nin dört bir yanında kutlama...

Binlerce taraftar sokaklara çıkarak renkli görüntüler oluşturdu.

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Zafer gecesi! Bizim Çocuklar, EURO 2024’te çeyrek finalde: Türkiye’nin dört bir yanında kutlama...

Davul zurna çalan, şarkı söyleyen binlerce kişi, milli takım için tek yürek oldu.

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Zafer gecesi! Bizim Çocuklar, EURO 2024’te çeyrek finalde: Türkiye’nin dört bir yanında kutlama...

DÜĞÜNDEN MAÇ İZLEMEYE: ÜZERLERİNDE GELİNLİK VE DAMATLIK İLE MİLLİ MAÇI İZLEDİLER
Öte yandan Amasra ilçesinde yaşayan Gökhan Kabaşer, 7 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Monica Martinez ile nikah kıydı. Düğünü yapan çift, düğün sonrasında ise kıyafetlerini değiştirmeden ilçe merkezindeki kültür parkına geldi.