02 Temmuz 2024, Salı
Leipzig'de yer gök kırmızı beyaz! Taraftarlardan A Milli Takım'a tam destek | Mehter marşı sokakları inletti
A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu. Kritik maç öncesi Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü. O anlar A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
Giriş: 02.07.2024 18:40 Güncelleme: 02.07.2024 18:42
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