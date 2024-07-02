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Leipzig'de yer gök kırmızı beyaz! Taraftarlardan A Milli Takım'a tam destek | Mehter marşı sokakları inletti

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu. Kritik maç öncesi Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü. O anlar A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.

Giriş: 02.07.2024 18:40 Güncelleme: 02.07.2024 18:42
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Leipzig’de yer gök kırmızı beyaz! Taraftarlardan A Milli Takım’a tam destek | Mehter marşı sokakları inletti

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

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Leipzig’de yer gök kırmızı beyaz! Taraftarlardan A Milli Takım’a tam destek | Mehter marşı sokakları inletti

Kritik maç öncesi Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü.

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Leipzig’de yer gök kırmızı beyaz! Taraftarlardan A Milli Takım’a tam destek | Mehter marşı sokakları inletti

Burada binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek oldu.

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Leipzig’de yer gök kırmızı beyaz! Taraftarlardan A Milli Takım’a tam destek | Mehter marşı sokakları inletti

Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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Leipzig’de yer gök kırmızı beyaz! Taraftarlardan A Milli Takım’a tam destek | Mehter marşı sokakları inletti

O anlar A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.