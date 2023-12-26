Yunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...

FATİH TERİM'İN YENİ TAKIMI

Son olarak 2022'nin ocak ayında Galatasaray'dan ayrılan ve bu süreden sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi belil oldu. Yeni bir takım çalıştırmaya hazır olduğu ortaya çıkan Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un teklifini kabul etti.

Fatih Terim ile görüşmelere başlayan Yunan takımı tecrübeli hocayı yeni sözleşme için ikna etti.