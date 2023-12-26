HaberlerGaleriYunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...
Yunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un, deneyimli Türk teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmaya vardığına dair haber, futbolseverler arasında heyecan yarattı. Terim'in Panathinaikos'u yöneteceği haberinin ardından, futbol tutkunları, takımın geleceği, transfer stratejileri ve Terim'in yeni göreviyle ilgili tüm detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Panathinaikos takımının Yunan Ligi puan durumu ne? Panathinaikos piyasa değeri ne kadar? İşte oyuncu kadrosu...
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Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:17Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:17