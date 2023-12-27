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Fenerbahçe'de flaş veda! Ocakta ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirvede bulunan Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kadro planlaması yapan sarı-lacivertli ekip kadroya katacağı isimlerin yanı sıra yollarını ayıracağı futbolcuları da belirlemeye başladı. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız ismin ocak ayında kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2023 17:34
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Fenerbahçe’de flaş veda! Ocakta ayrılıyor

Süper Lig'de Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe Süper Kupa finalinin hazırlıklarına başladı.

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Fenerbahçe’de flaş veda! Ocakta ayrılıyor

Sarı lacivertliler ezeli rakibini mağlup ederek Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor.

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Fenerbahçe’de flaş veda! Ocakta ayrılıyor

Lig'de kırmızı kart cezalısı olduğun için forma giyemeyen Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fred final karşılaşmasında sahada olacak.

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Fenerbahçe’de flaş veda! Ocakta ayrılıyor

Diğer yandan Sarı-lacivertli yöneticiler ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe’de flaş veda! Ocakta ayrılıyor

Birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi.