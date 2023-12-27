27 Aralık 2023, Çarşamba
Fenerbahçe'de flaş veda! Ocakta ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirvede bulunan Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kadro planlaması yapan sarı-lacivertli ekip kadroya katacağı isimlerin yanı sıra yollarını ayıracağı futbolcuları da belirlemeye başladı. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen yıldız ismin ocak ayında kiralanacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.12.2023 17:34
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