Yapay Zeka'dan Süper Kupa tahmini! Galatasaray mı Fenerbahçe mi kazanacak?

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta yenişemeyen Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez de Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Suudi Arabistan'da oynanacak karşılaşma öncesi maçın hakemi Abdülkadir Bitigen olarak açıklanırken, VAR hakemi ise Emre Malok oldu. ATV'den canlı yayınlanacak dev derbinin sonucu merak edilirken, yapay zeka ChatGPT'den maçla ilgili flaş bir tahmin geldi. İşte yapay zekaya göre Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finalinin sonucu...