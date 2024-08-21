21 Ağustos 2024, Çarşamba
Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak bu kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için mutlak 3 puan hedefliyor. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert olacak, ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kalacak. Peki Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:37