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Haberler Galeri Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!

Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanacak bu kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak için mutlak 3 puan hedefliyor. Maçın hakemi Alman Daniel Siebert olacak, ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle tribünden izlemek zorunda kalacak. Peki Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:37
Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk play-off maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, İsviçre'den avantajlı bir skorla dönerek 27 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Maçın detayları ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!

Young Boys-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Young Boys - Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatine ve kanala dikkat etmelidir.

Maç başladığında aşağıdaki linke tıklayarak canlı izle ekranına gidebilirsiniz!👇

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI KESİNTİSİZ CANLI İZLE!

Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!

Muhtemel 11'ler

Young Boys: Balmoss, Blum, Camara, Husic, Hadjam, Niasse, Lauper, Elia, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech (Barış), Mertens, Kerem, Icardi

Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!

Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynayacağı bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 317. mücadelesine çıkacak. Şimdiye kadar oynadığı 316 maçta 113 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 84 beraberlik elde etti. Avrupa arenasında toplam 427 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 472 gol gördü.

Young Boys-Galatasaray maçı KESİNTİSİZ CANLI İZLE! Young Boys-GS maçı şifresiz, donmadan, 4K izle!

Şampiyonlar Ligi Elemelerinde Tarihî Başarılar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugüne kadar 32 maç oynadı ve bu maçlardan 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 1993-1994 sezonundan bu yana 32 eleme maçında toplam 73 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 34 gol gördü. Eğer Young Boys'u eleyebilirlerse, bu, Galatasaray'ın tarihindeki 18. Şampiyonlar Ligi katılımı olacak.