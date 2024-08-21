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Jose Mourinho Süper Lig'in yıldızını gözüne kestirdi! Fenerbahçe transfer için devrede

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Göztepe'ye yaptığı puan kaybıyla sarsılan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Süper Lig'de forma giyen genç bir yıldızı gözüne kestirdi. Mourinho'nun talebi doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi transfer için harekete geçti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:46
Jose Mourinho Süper Lig’in yıldızını gözüne kestirdi! Fenerbahçe transfer için devrede

Fenerbahçe, uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.

Jose Mourinho Süper Lig’in yıldızını gözüne kestirdi! Fenerbahçe transfer için devrede

Kanarya diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde iddialı takımlardan birisi olarak göze çarpıyor.

Jose Mourinho Süper Lig’in yıldızını gözüne kestirdi! Fenerbahçe transfer için devrede

Her kulvarda başarı hedefleyen sarı-lacivertliler bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veriyor.

Jose Mourinho Süper Lig’in yıldızını gözüne kestirdi! Fenerbahçe transfer için devrede

Kanarya'da bu anlamda gündeme süpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Jose Mourinho Süper Lig’in yıldızını gözüne kestirdi! Fenerbahçe transfer için devrede

Son olarak Süper Lig'den o yıldız kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere katılabilir.