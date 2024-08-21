21 Ağustos 2024, Çarşamba
Jose Mourinho Süper Lig'in yıldızını gözüne kestirdi! Fenerbahçe transfer için devrede
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Göztepe'ye yaptığı puan kaybıyla sarsılan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Süper Lig'de forma giyen genç bir yıldızı gözüne kestirdi. Mourinho'nun talebi doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi transfer için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:46