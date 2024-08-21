21 Ağustos 2024, Çarşamba
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...
Avrupa kupalarının ön eleme karşılaşmalarından bazıları TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Bu kapsamda, Young Boys – Galatasaray maçı büyük bir ilgiyle bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı ekrandan izlemeyi planlayanlar, TRT 1 canlı izle ve Tabii canlı izle linklerine haberimizden ulaşarak maçı şifresiz olarak takip edebilirler.
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:18