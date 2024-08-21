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Haberler Galeri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

Avrupa kupalarının ön eleme karşılaşmalarından bazıları TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Bu kapsamda, Young Boys – Galatasaray maçı büyük bir ilgiyle bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı ekrandan izlemeyi planlayanlar, TRT 1 canlı izle ve Tabii canlı izle linklerine haberimizden ulaşarak maçı şifresiz olarak takip edebilirler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:18
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanacak Young Boys – Galatasaray maçı, saat 22.00'de TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, TRT 1 canlı yayını ve Tabii canlı izle linkleri aracılığıyla bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmadan takip edebilir. Maçın canlı yayın bağlantıları ve detayları haberimizde...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

Young Boys – Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Young Boys ve Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off karşılaşması, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Bern kentindeki Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilir.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

Avrupa Kupası Maçları TRT'de 3 Sezon Sürecek

Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT ekranlarında yayınlanacak. Bu kapsamda, Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonları TRT'nin geniş izleyici kitlesiyle buluşacak.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

TRT 1 Frekans Bilgileri

Young Boys – Galatasaray maçını TRT 1 ekranlarından izlemek isteyenler için frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

Kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla bu frekans bilgilerini girerek TRT 1 ekranlarında maçı izleyebilirler.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

Young Boys – Galatasaray Maçı Canlı İzle

Maç başladığında aşağıdaki linke tıklayarak canlı izle ekranına gidebilirsiniz!👇

Young Boys – Galatasaray karşılaşmasını TRT 1 canlı yayını için tıklayın!

Young Boys – Galatasaray karşılaşmasını TABİİ canlı yayını için tıklayın!