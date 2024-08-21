TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! TRT 1-TABİİ UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys Galatasaray maçı izle! 21 Ağustos TRT 1 Yayın akışı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanacak Young Boys – Galatasaray maçı, saat 22.00'de TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, TRT 1 canlı yayını ve Tabii canlı izle linkleri aracılığıyla bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmadan takip edebilir. Maçın canlı yayın bağlantıları ve detayları haberimizde...