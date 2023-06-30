30 Haziran 2023, Cuma
Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla taraftarı kendine hayran bırakan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına son gaz devam ediyor. Gelecek sezonda hedef şampiyonluk parolasıyla çalışmalarına başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri oldukça iddialı. Kadrosundaki yıldız oyunculara yeni takviyeler yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip Avrupa'dan o yıldız ismin peşine düştü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.06.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 22:19
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