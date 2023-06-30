30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…

Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla taraftarı kendine hayran bırakan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına son gaz devam ediyor. Gelecek sezonda hedef şampiyonluk parolasıyla çalışmalarına başlayan Şenol Güneş'in öğrencileri oldukça iddialı. Kadrosundaki yıldız oyunculara yeni takviyeler yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip Avrupa'dan o yıldız ismin peşine düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.06.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 22:19
  • 1
  • 12
Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş önderliğinde özellikle ligin 2. yarısında güzel bir çıkış yakalayan siyah-beyazlı takımda gelecek sezonki en büyük hedef şampiyonluk...

  • 3
  • 12
Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…

KARTAL TRANSFER ÇALIŞMALARINDA SON SÜRAT

Önümüzdeki sezon Süper Lig, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek olan Kara Kartal, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

  • 4
  • 12
Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…

OZAN TUFAN İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce Bursaspor ve Milli Takım'da birlikte çalıştığı Ozan Tufan'ı isteyince yönetim harekete geçirdiği iddia edilmişti.

  • 5
  • 12
Yıldız oyuncuya Kartal pençesi! Beşiktaş transferde ısrarcı…

Siyah-beyazlı kurmaylar, Hull City forması giyen 28 yaşındaki orta sahaya ulaşarak teklif yaptı. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan tecrübeli futbolcu, olumlu yanıt verdi.