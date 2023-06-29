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Haberler Galeri Barcelona'nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul'a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

Barcelona'nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul'a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler için bomba bir transfer iddiası oraya atıldı. Habere göre, Barcelona, Arda Güler için hamle yapmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, genç yıldızın transfer görüşmelerini yapmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 23:57
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Barcelona’nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul’a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Barcelona’nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul’a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

Güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıkladı.

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Barcelona’nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul’a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

Kanarya transferde arayışlarını sürdürürken, şu sıralar gündemden düşmeyen genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Barcelona’nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul’a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

Arda Güler bombası duyurulurken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte tüm detaylar...

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Barcelona’nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul’a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

AVRUPA ONU KONUŞUYOR

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler sadece Türk basınında değil, Avrupa'da da kendisine geniş yer buluyor.