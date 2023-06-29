Barcelona'nın yeni gözdesi Arda Güler! Deco İstanbul'a geldi! Katalanlar transferde ısrarcı...

Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler için bomba bir transfer iddiası oraya atıldı. Habere göre, Barcelona, Arda Güler için hamle yapmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, genç yıldızın transfer görüşmelerini yapmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.