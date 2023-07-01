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Haberler Galeri Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya'nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya'nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kadrosundaki yıldız isimlerle şampiyonluğu uzanan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Cimbom kadrosunu yeni çilek isimlerle güçlendirmek istiyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin son dönemde renklerine bağlamak için yoğun uğraşlar gösterdiği yıldız oyuncu için Aslan devreye girdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.07.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 00:41
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Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya’nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

Spor Toto Süper Lig'de sezona yeni yönetim ve teknik ekip ile başlayan Galatasaray, 23. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya’nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

14. haftada devraldığı koltuğu bir daha kaptırmayan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılacak.

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Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya’nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Şampiyon hoca Okan Buruk ile yoluna devam eden Cimbom, 28 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başladı ve antrenmanlar yapılmaya başlandı.

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Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya’nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

HEDEF DEVLER LİGİ

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından katılacak olan Galatasaray'da en büyük hedef elemeleri geçip ardından gruplara kalıp büyük bir gelir elde etmek.

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Cimbom o yıldızın peşine düştü! Kanarya’nın gündemine aldığı isim için Aslan devrede....

Bu hedef doğrultusunda zaten kadrosunda oldukça yıldız barındıran sarı-kırmızılı takım, bu sayıyı daha da arttırmak istiyor.