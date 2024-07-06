Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA

Öte yandan hatırlanacağı üzere UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.