06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Yarı final için mücadele edem milliler, Berlin'de tribünlerin tarihi desteğiyle birlikte Hollandalıları evine yollamak istiyor. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki taraftarlarımız İstiklal Marşı'mızı bozkurt işareti yaparak okudu. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 06.07.2024 22:35 Güncelleme: 06.07.2024 22:35
  • 1
  • 14
Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

  • 2
  • 14
Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...
  • 3
  • 14
Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...

Yarı final için mücadele edem milliler, Berlin'de tribünlerin tarihi desteğiyle birlikte Hollandalıları evine yollamak istiyor.

  • 4
  • 14
Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki taraftarlarımız İstiklal Marşı'mızı bozkurt işareti yaparak okudu.

  • 5
  • 14
Yarı final aşkına! Taraftarlarımız İstiklal Marşı’mızı bozkurt işareti yaparak okudu | İşte o anlar...

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA
Öte yandan hatırlanacağı üzere UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.