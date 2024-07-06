06 Temmuz 2024, Cumartesi
Berlin'de yer gök kırmızı beyaz! A Milli Takım'a 'Bozkurt'lu karşılama | Berlin sokakları Mehter Marşı ile inledi
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isterken, Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı 'Bozkurt' selamıyla karşıladı. İşte kare kare o anlar...
Giriş: 06.07.2024 18:39 Güncelleme: 06.07.2024 18:39
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