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Hedef yarı final! Milli takım sahada milyonlar ekran başında | Ay yıldız taraftar milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçına kilitlendi. Türkiye'nin birçok noktasında binlerce kişi stadyumda ve meydanlarda maçı izlemek için bir araya geldi. Daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran milyonlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 06.07.2024 23:09 Güncelleme: 06.07.2024 23:26
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Hedef yarı final! Milli takım sahada milyonlar ekran başında | Ay yıldız taraftar milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu

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Hedef yarı final! Milli takım sahada milyonlar ekran başında | Ay yıldız taraftar milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçına kilitlendi.

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Hedef yarı final! Milli takım sahada milyonlar ekran başında | Ay yıldız taraftar milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu

Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran milyonlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti.

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  • 21
Hedef yarı final! Milli takım sahada milyonlar ekran başında | Ay yıldız taraftar milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu

Türkiye'nin birçok noktasında binlerce kişi stadyumda ve meydanlarda maçı izlemek için bir araya geldi. Daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu.

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Hedef yarı final! Milli takım sahada milyonlar ekran başında | Ay yıldız taraftar milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu

MARMARAY MAKİNİSTİ MİLLİ MAÇI TARAFTARLA BERABER İZLEDİ

Öte yandan karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy'de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray'ı durdurarak taraftara eşlik etti.