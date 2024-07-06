Hedef yarı final! Milli takım sahada milyonlar ekran başında | Ay yıldız taraftar milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçına kilitlendi. Türkiye'nin birçok noktasında binlerce kişi stadyumda ve meydanlarda maçı izlemek için bir araya geldi. Daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden meydanlarda tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran milyonlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti. İşte kare kare o anlar...