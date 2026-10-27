LEVENT TÜZEMEN: İMZASINI KOYDU! Galatasaray özellikle ilk yarısını muhteşem oynadığı derbide fark getirecek pozisyonları kolayca harcadı. İlk devrede Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu. Ama Barış Alper, Fenerbahçe kalesinde adeta pozisyon üstüne pozisyon buldu. Dünyanın en önemli santrforlarından biri olduğu söylenen -bana göre de çok doğru- Osimhen ilk yarıda attığı gollerle derbiye imzasını koydu. Barış'ın nefis yaptığı koşu ve kontrol sonrası ara pası ile Osimhen'in attığı şut mükemmeldi. Galatasaray'da her oyuncu birbirlerine yardım ediyor, önde rakibe baskı yapıyor, pozisyon üretiyorlar ama final vuruşlarında isabetli olamıyordu. Batrakov orta sahayı adeta bir maestro gibi yönetti. Torreira orta sahada yine inanılmaz toplar kazandı, Lemina agresifliği ve basit oynama alışkanlığı ile Sanchez-Abdülkerim ikilisine nefes aldırdı.

Sanhez'in takipçiliği, dikkati, ters kademeye girişleri akıl doluydu. Özellikle Sanchez'in, Osimhen'in kafayla tamamladığı ve gol olan pozisyonda Fenerbahçe kalesine yere vurdurup gönderdiği top akıllıcaydı. Futbolda laubaliliğe asla ama asla yer yok. Galatasaray'ın skor avantajıyla başladığı ikinci yarıda bazı oyuncuların maç bitmiş gibi davranmaları Fenerbahçe'nin direnç sağlamasına yol açtı. Hele İrfan Can'ın attığı röveşata golü sonrası Fenerbahçe moral buldu ve Galatasaray kalesine baskı yaptı. Özellikle Okan hocanın Barış'ı çıkartıp, Leao'yu alması takıma olumsuz yansıdı. Portekizli oyuncu, takım oyunundan uzak bireysel takılınca bir anda Galatasaray sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. İyi oynarken Batrakov'un ve çabukluğu ile savunmaya katkı yapan Jakobs'un çıkarılması bence çok yanlıştı. Galatasaray derbiyi kazandı ama ikinci yarıdaki oyun anlayışıyla tribünleri ve izleyenlere sıkıntılı anlar yaşattı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: BU 11'LE OLMAZ! Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi. Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu. Galatasaray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil. Ama Galatasaray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk.

Gelelim Fenerbahçe cephesine; Galatasaray'ın takım halinde çok iyi oynadığını söylememin nedenlerinden bir numarası Fenerbahçe'nin çok kötü futboluydu. Zaten sahaya çıkan 11'in bu maçın altından kalkması tesadüfe bağlı olurdu. İrfan Can, Lukaku, Greenwood ve Levent fizik açıdan günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyorlar. Bunların hepsini bir arada oynatırsan o zaman sahada mahkum olursun. Ayrıca Brown'u çakma stoper yapmak da son derece yanlıştı. Öyleyse niye Oppong transfer edildi? Üstelik Brown sol bek oynadığında Oğuz'la aralarında çok iyi bir uyum var. Sonra Brown sol beke geçti, bu kez Oğuz sağ açığa alındı. Dün gece Fenerbahçe için tek güzel an, İrfan Can'ın attığı jeneriklik goldü. Maç bitimindeki olaylar da gerçekten iki takım adına da son derece çirkindi.