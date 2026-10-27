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Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in performansıyla damga vurduğu gecede 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, puanını 22'ye çıkartarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Usta yazarlar dev mücadeleyi köşelerinde değerlendirirken, karşılaşmanın tartışmalı hakem kararları da mercek altına alındı.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 1

Süper Lig'in 9. haftasında sezonun en kritik randevusunda Galatasaray, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dünya yıldızı Victor Osimhen'in resital sunarak yıldızlaştığı dev derbide 3 puanı hanesine yazdırdı.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 2

İlk yarısında tek taraflı bir futbolun oynandığı, ikinci yarısında ise İrfan Can'ın jeneriklik golü ve son anlardaki gerilimle nefesleri kesen derbinin ardından spor basınının usta kalemleri köşelerinde tarihi 90 dakikayı ve tartışmalı hakem kararlarını masaya yatırdı.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 3

BÜLENT TİMURLENK: GALATASARAY BORCUNU ÖDEDİ!

Başkanının "Ben mi verdim bu paraları Guendouzi ile Kante'ye" dediği orta saha ve "Aykut Kocaman'ı getiriyordum siz İsmail Kartal'ı istediniz" diye söylediği kulübedeki teknik direktörüyle Fenerbahçe gergin ve aynı zamanda sert bir futbolla başladı. İlk çeyrekte gördükleri sarı kartlar bunların tezahürüdür. Galatasaray ezber oyununu oynarken rakipten ön alan baskısı yemiyor ve topu iki kanadına taşıyıp rakibi imha etmeye çalışıyordu. İlk yarıdaki futbol Okan Buruk'un takımı adına sürklase bir oyundur.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 4

Fenerbahçe'nin tek bir şutunun olmadığı ilk 45 dakikada 11 hücum, 2 gol ve Greenwood ile Lukaku'ya top göstermeyen bir Galatasaray… İkinci yarıda Galatasaray maçın fişini çekecek üçüncü golün fırsatlarını da yakaladı. Fenerbahçe'yi derbiye sokan, İrfan Can'ın ekstra güzel golü oldu. Orta sahada Lemina-Torreira ve tüm bağlantılarda Batrakov, gollerin sahibi Osimhen'in ardından sahanın yıldızıydı. Sallai'yi de Yunus'u da Barış'ı da mücadelesinden dolayı alkışlamak lazım. Buruk'un fark bir iken üç oyuncu birden değiştirmesi, Osimhen'i de oyundan alıp dizilişi 4-6-0'a getirmesi riskliydi doğrusu. Galatasaray, Lille deplasmanında bulduğu havayı taraftarı önünde iyi futbolla sürdürdü. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın aylardır futbol oynamayan Mert Hakan'ı son kazandığı derbide sahada diye takımın en iyisi İrfan'ın yerine oyuna alması totemden başka bir şey değildir. Galatasaray derbiyi kazandı… Son düdükten sonra Kerem ve Mert Hakan ne kadar iyi Fenerbahçeli olduklarını çıkan arbedede ispatlamaya çalıştılar. Galatasaray'ın ağır Trabzonspor mağlubiyetinin ardından taraftarına bir derbi galibiyeti borcu olduğunu maçtan önce söylemiştim. Bunu ödediler...

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 5

Fenerbahçe'nin tek bir şutunun olmadığı ilk 45 dakikada 11 hücum, 2 gol ve Greenwood ile Lukaku'ya top göstermeyen bir Galatasaray… İkinci yarıda Galatasaray maçın fişini çekecek üçüncü golün fırsatlarını da yakaladı. Fenerbahçe'yi derbiye sokan, İrfan Can'ın ekstra güzel golü oldu. Orta sahada Lemina-Torreira ve tüm bağlantılarda Batrakov, gollerin sahibi Osimhen'in ardından sahanın yıldızıydı. Sallai'yi de Yunus'u da Barış'ı da mücadelesinden dolayı alkışlamak lazım. Buruk'un fark bir iken üç oyuncu birden değiştirmesi, Osimhen'i de oyundan alıp dizilişi 4-6-0'a getirmesi riskliydi doğrusu. Galatasaray, Lille deplasmanında bulduğu havayı taraftarı önünde iyi futbolla sürdürdü. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın aylardır futbol oynamayan Mert Hakan'ı son kazandığı derbide sahada diye takımın en iyisi İrfan'ın yerine oyuna alması totemden başka bir şey değildir. Galatasaray derbiyi kazandı… Son düdükten sonra Kerem ve Mert Hakan ne kadar iyi Fenerbahçeli olduklarını çıkan arbedede ispatlamaya çalıştılar. G.Saray'ın ağır Trabzonspor mağlubiyetinin ardından taraftarına bir derbi galibiyeti borcu olduğunu maçtan önce söylemiştim. Bunu ödediler...

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 6

LEVENT TÜZEMEN: İMZASINI KOYDU!

Galatasaray özellikle ilk yarısını muhteşem oynadığı derbide fark getirecek pozisyonları kolayca harcadı. İlk devrede Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu. Ama Barış Alper, Fenerbahçe kalesinde adeta pozisyon üstüne pozisyon buldu. Dünyanın en önemli santrforlarından biri olduğu söylenen -bana göre de çok doğru- Osimhen ilk yarıda attığı gollerle derbiye imzasını koydu. Barış'ın nefis yaptığı koşu ve kontrol sonrası ara pası ile Osimhen'in attığı şut mükemmeldi. Galatasaray'da her oyuncu birbirlerine yardım ediyor, önde rakibe baskı yapıyor, pozisyon üretiyorlar ama final vuruşlarında isabetli olamıyordu. Batrakov orta sahayı adeta bir maestro gibi yönetti. Torreira orta sahada yine inanılmaz toplar kazandı, Lemina agresifliği ve basit oynama alışkanlığı ile Sanchez-Abdülkerim ikilisine nefes aldırdı.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 7

Sanhez'in takipçiliği, dikkati, ters kademeye girişleri akıl doluydu. Özellikle Sanchez'in, Osimhen'in kafayla tamamladığı ve gol olan pozisyonda Fenerbahçe kalesine yere vurdurup gönderdiği top akıllıcaydı. Futbolda laubaliliğe asla ama asla yer yok. Galatasaray'ın skor avantajıyla başladığı ikinci yarıda bazı oyuncuların maç bitmiş gibi davranmaları Fenerbahçe'nin direnç sağlamasına yol açtı. Hele İrfan Can'ın attığı röveşata golü sonrası Fenerbahçe moral buldu ve Galatasaray kalesine baskı yaptı. Özellikle Okan hocanın Barış'ı çıkartıp, Leao'yu alması takıma olumsuz yansıdı. Portekizli oyuncu, takım oyunundan uzak bireysel takılınca bir anda Galatasaray sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. İyi oynarken Batrakov'un ve çabukluğu ile savunmaya katkı yapan Jakobs'un çıkarılması bence çok yanlıştı. Galatasaray derbiyi kazandı ama ikinci yarıdaki oyun anlayışıyla tribünleri ve izleyenlere sıkıntılı anlar yaşattı.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 8

ÖMER ÜRÜNDÜL: BU 11'LE OLMAZ!

Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi. Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu. Galatasaray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil. Ama Galatasaray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 9

Gelelim Fenerbahçe cephesine; Galatasaray'ın takım halinde çok iyi oynadığını söylememin nedenlerinden bir numarası Fenerbahçe'nin çok kötü futboluydu. Zaten sahaya çıkan 11'in bu maçın altından kalkması tesadüfe bağlı olurdu. İrfan Can, Lukaku, Greenwood ve Levent fizik açıdan günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyorlar. Bunların hepsini bir arada oynatırsan o zaman sahada mahkum olursun. Ayrıca Brown'u çakma stoper yapmak da son derece yanlıştı. Öyleyse niye Oppong transfer edildi? Üstelik Brown sol bek oynadığında Oğuz'la aralarında çok iyi bir uyum var. Sonra Brown sol beke geçti, bu kez Oğuz sağ açığa alındı. Dün gece Fenerbahçe için tek güzel an, İrfan Can'ın attığı jeneriklik goldü. Maç bitimindeki olaylar da gerçekten iki takım adına da son derece çirkindi.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 10

AHMET ÇAKAR: GALATASARAY'IN KAZANDIĞINA DUA ETSİN

Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor… Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi. Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok. Top sürekli Galatasaray'da, Fenerbahçe kazandığı topu Galatasaray'a teslim ediyor ve yapılan hatayla da Galatasaray ilk golü buluyor. Uzun topta Osimhen'i bir an için boş bırakmanın bedeli, Galatasaray'a golü getiriverdi. Ardından devre bitiyordu ki bu sefer Osimhen'in şans golü geldi. 45. dakikada Sanchez vurdu, top auta gidiyordu Osimhen'in kafasına çarptı ve gol oluverdi. İkinci yarı maçı izleyen hemen herkes farka gidecek diye düşündü ama hiç de öyle olmadı.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 11

Fenerbahçe, İrfan Can'la belki de yılın golüyle skoru 2-1'e getirdi. 2-1 demek morallenmek demek, 2-1 demek Fenerbahçe'nin direncinin yükselmesi demek… Bu arada Galatasaray yine art arda goller kaçırırken o kötü oynayan Fenerbahçe son saniyede beraberliği kurtarabilirdi. Bir karambolde top gitti geldi, Lukaku'nun suratına çarpıp auta gidiverdi. Sonuçta bir kez daha gördük ki Fenerbahçe'de, oyunu organize edebilecek, gereğinde şut çekebilecek bir tane oyuncu yok. Fenerbahçe tarihi farktan kurtulduysa Ederson'a dua etsin. Ve yine hakem Atilla Karaoğlan maçı Galatasaray'ın kazandığına dua etsin. Çok kritik iki hatası var. Maçın başında Skriniar'a net sarıyı vermedi. Verse ikinci sarıdan oyun dışı kalacaktı. İkinci yarıda da Batrakov'a yapılan net faulü tespit etmedi ya da edemedi. VAR müdahalesi olmayınca da penaltı kaynadı gitti.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 12

MUSTAFA ÇULCU: HAKEM KARAOĞLAN ÇOK ŞANSLIYDI

Hakem Atilla Karaoğlan'ın zorlu derbideki en büyük şansı İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin VAR'da olması. Çok kariyerli ve deneyimli. Dünya Kulüpler Kupası, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Kupası gibi en zorlu maçlarda görev alan, almaya devam eden, yüksek bir profil. İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027'de İstanbul'da olması ve Munuera'dan sonra Grande'nin de Süper Ligimizde VAR görevi alması, iki ülke arasında futbol ilişki çıtasını yükseltti. Grande demek UEFA'nın VAR çıtası demek. Açık ve bariz hata, gözden kaçan ihlal olmadığı sürece devreye girmez.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 13

3'te Batrakov'a kontrolsüz hareketinde Skriniar'a sarı göstermeliydi, vermedi. 11'de Barış Alper'i kaçırınca iki eliyle iterek faul yapan, umut vadeden atağı kesen Skriniar'a doğru bir sarı gösterdi. Barış Alper devamında göğüs attı, o da sarı görmeliydi. 36'da Greenwood-Jakobs mücadelesinden penaltı çıkmaz. Devam kararı doğru.

Batrakov - Guendouzi mücadelesindeki karar doğru mu? Tartışmalı kararlara nokta kondu 14

45+2'de direkten dönen top pozisyonunda Brown'a kontrolsüz faulü dolayısıyla Osimhen'e sarı göstermeliydi, göstermedi. 67'de Batrakov-Guendouzi pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Öyle basit temastan penaltı çıkmaz. Hakem ilk çeyrekte maçı kontrolde ciddi bocaladı. Faul ve disiplin uygulamalarında hataları oldu, standardı yakalayamadı. Maçta skor akışı ve zora sokacak pozisyon olmaması hakemin şansıydı. O da maçı idare etti.

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