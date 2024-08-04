Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...

TURGAY DEMİR - Tarih yazdılar

Beşiktaş, geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray'ı resmen ezdi geçti ve büyük farkla Süper Kupa'nın sahibi oldu. 'Rafa ve Ciro, Beşiktaş'ın çehresini değiştirir, ligin ayarlarını bozar' demiştik bundan önce bu köşede. Manzara ortada, artık çok daha kolay kaleye gidebilen, önde top tutan bir Beşiktaş var. Rafa Silva, Alex etkisi yapacak tezimde şimdi daha da ısrarlıyım. Ciro Gomez'den sonra o bölgeye gelen en iyi golcü. İkisinin de İtalya'dan gelmiş olması tesadüf! Oyunun ilk dakikasından itibaren savunmada dikkatli ve önde basan bir Beşiktaş vardı. Rashica sağ kanadı koridor gibi kullanırken, Ciro daha ilk dakikada Nelsson'un hatasıyla golünü atıp kariyerine muhteşem bir Kartal sayfası açtı.