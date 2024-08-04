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Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı. Spor yazarları Beşiktaş'ın büyük zaferini yorumlarken, Galatasaray'a da büyük eleştiriler yapıldı. İşte detaylar...

Giriş: 04.08.2024 09:01 Güncelleme: 04.08.2024 09:06
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Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...

REHA KAPSAL - Hoş geldin Immobile!
Yüz yılı aşan bir rekabet ve sezon öncesi bir Süper Kupa maçı. Karşılaşmadan bir gün önce düzenlenen ortak basın toplantısında iki takım teknik direktörü ve yine iki takım kaptanları oldukça yapıcı konuşmalar yaptı. Bu mesajların tribünlere sezon boyunca olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Galatasaray için ilk yarının özeti; yüzde 62 topla oynama, 3 şut, 1 korner ve 8 ceza sahası içinde topla buluşma.

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Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...

Üretkenlik hiç yok. Bunun nedeni sahaya yanlış ilk 11'le çıkılması. Kaleci dahil savunma ve orta saha ikilisi ile 7 savunmacı ile oyuna başlarsan oyun iki parçalı olur ve de pozisyon bulmakta sıkıntı yaşarsın. Madem Zaha'yı kesip Kerem'le başlıyorsun o zaman Sanchez varsa ve hazır bir şekilde Copa Amerika'dan geliyorsa o oynar. Çünkü oynayan iki stoper bir Sanchez etmez.

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Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk çok erken 45 dk 4/4/2'ye döndü. Bu oyun konsol oyunu değil. Sahadaki oyuncu özellikleri buna uygun olmadığı gibi bunun bu kadro ile ezberi de yok. Beşiktaş, takım omurgasına yaptığı üç önemli ve doğru transferin katkısını ilk maçta gördü. Bir takım oluşmuş, siyah beyazlılarda en önemli konu bu bana göre. İmmobile golcü ve kaliteli, Rafa Silva zeki ve yetenekli, Paulista sert ve pozisyon bilgisi çok iyi.

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Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...

Daha fazla isteyen, koşan ve mücadele eden, kısaca maçı maçın başından sonuna kadar hak eden taraf Beşiktaş'tı. Kartal yalnız Süper Kupa'yı değil, iyi gitmeyen sezonu iki kupa ile kapatmış oldu. Beşiktaş'a geçen sezonki Türkiye Kupası finalini kazandıran orta sahasıydı. İmmobile attığı iki gol ve oynadığı iyi futbol geceye damgasını vurdu.

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Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...

TURGAY DEMİR - Tarih yazdılar
Beşiktaş, geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray'ı resmen ezdi geçti ve büyük farkla Süper Kupa'nın sahibi oldu. 'Rafa ve Ciro, Beşiktaş'ın çehresini değiştirir, ligin ayarlarını bozar' demiştik bundan önce bu köşede. Manzara ortada, artık çok daha kolay kaleye gidebilen, önde top tutan bir Beşiktaş var. Rafa Silva, Alex etkisi yapacak tezimde şimdi daha da ısrarlıyım. Ciro Gomez'den sonra o bölgeye gelen en iyi golcü. İkisinin de İtalya'dan gelmiş olması tesadüf! Oyunun ilk dakikasından itibaren savunmada dikkatli ve önde basan bir Beşiktaş vardı. Rashica sağ kanadı koridor gibi kullanırken, Ciro daha ilk dakikada Nelsson'un hatasıyla golünü atıp kariyerine muhteşem bir Kartal sayfası açtı.