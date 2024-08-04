04 Ağustos 2024, Pazar
Yamalarla ancak bu kadar! Süper Kupa hezimeti sonrası Galatasaray yönetimine ağır eleştiri...
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Sezona yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sefer Galatasaray'ı yenerek kupa kazandı. Spor yazarları Beşiktaş'ın büyük zaferini yorumlarken, Galatasaray'a da büyük eleştiriler yapıldı. İşte detaylar...
Giriş: 04.08.2024 09:01 Güncelleme: 04.08.2024 09:06
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