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Elleri cebinde paylaşımıyla meydan okudu! Elon Musk'tan Yusuf Dikeç'in sorusuna yanıt: "Sabırsızlıkla bekliyorum"

Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması büyük ilgi çekti. Yusuf Dikeç, Elon Musk'ı İstanbul'a davet ederek "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi?" sorusunu yöneltti. Elon Musk'ın cevabı da gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş: 05.08.2024 01:19 Güncelleme: 05.08.2024 01:38
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Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in sorusuna yanıt! Sabırsızlıkla bekliyorum

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla gündem oldu.

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Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in sorusuna yanıt! Sabırsızlıkla bekliyorum

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

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Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in sorusuna yanıt! Sabırsızlıkla bekliyorum

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi oldu.

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Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in sorusuna yanıt! Sabırsızlıkla bekliyorum

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in gündem olan pozuna X platformunun sahibi Elon Musk dahi sessiz kalamamıştı. Musk kendi hesabından "Nice" (güzel) paylaşımı yapmıştı.

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Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in sorusuna yanıt! Sabırsızlıkla bekliyorum

Yusuf Dikeç Elon Musk'a yanıt vererek dikkat çeken bir paylaşım yaparak Elon Musk'a bir soru yöneltti.