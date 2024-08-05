05 Ağustos 2024, Pazartesi
Elleri cebinde paylaşımıyla meydan okudu! Elon Musk'tan Yusuf Dikeç'in sorusuna yanıt: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması büyük ilgi çekti. Yusuf Dikeç, Elon Musk'ı İstanbul'a davet ederek "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi?" sorusunu yöneltti. Elon Musk'ın cevabı da gecikmedi. İşte detaylar...
Giriş: 05.08.2024 01:19 Güncelleme: 05.08.2024 01:38
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