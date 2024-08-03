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Süper Kupayı 2024 kim aldı? 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını kazanan kim oldu? Maç sonucu...

Futbolseverler için büyük bir heyecan yaşanıyor: Süper Kupa Finali'nde Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesinde ilk resmi mücadelelerine çıkan iki dev ekip arasındaki bu kıyasıya mücadele saat 20:45'te start aldı. Futbolseverler Süper Kupayı hangi takımın aldığını merak ediyorlar. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 21:28 Güncelleme: 03.08.2024 22:45
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Süper Kupayı 2024 kim aldı? 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını kazanan kim oldu? Maç sonucu...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam saat 20.45'te başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstleniyor. Peki Süper Kupayı 2024 kim aldı?

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Süper Kupayı 2024 kim aldı? 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını kazanan kim oldu? Maç sonucu...

2024 SÜPER KUPASINI KİM ALDI?

Beşiktaş rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek 2024 Süper Kupasının sahibi oldu.

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Süper Kupayı 2024 kim aldı? 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını kazanan kim oldu? Maç sonucu...

İŞTE SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR

2024: Galatasaray - Okan Buruk
2023: Trabzonspor - Abdullah Avcı
2022: Beşiktaş JK - Önder Karaveli
2021: Trabzonspor - Abdullah Avcı

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Süper Kupayı 2024 kim aldı? 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını kazanan kim oldu? Maç sonucu...

2020: Galatasaray - Fatih Terim
2019: Akhisarspor - Safet Susic
2018: Konyaspor - Mustafa Reşit Akçay
2017: Galatasaray - Jan Olde Riekerink

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Süper Kupayı 2024 kim aldı? 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını kazanan kim oldu? Maç sonucu...

2016: Galatasaray - Hamza Hamzaoğlu
2015: Fenerbahçe - İsmail Kartal
2014: Galatasaray - Fatih Terim