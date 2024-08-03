Süper Kupayı 2024 kim aldı? 3 Ağustos Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçını kazanan kim oldu? Maç sonucu...

Futbolseverler için büyük bir heyecan yaşanıyor: Süper Kupa Finali'nde Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesinde ilk resmi mücadelelerine çıkan iki dev ekip arasındaki bu kıyasıya mücadele saat 20:45'te start aldı. Futbolseverler Süper Kupayı hangi takımın aldığını merak ediyorlar. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 03.08.2024 21:28 Güncelleme: 03.08.2024 22:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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